Női kosár-vb: nagy meglepetéssel indult a szombat, Mali legyőzte a spanyolokat

Mali az első fordulóban megszorongatta Japánt, de a végjátékban alulmaradt – ezúttal viszont olyan nagy előnyt épített, amit a spanyolok, ha a végére csúcsformában lendülnek, akkor sem lettek volna képesek ledolgozni. Az első félidő hajrájában még vezető európai csapat a harmadik negyedben leragadt, sőt a negyedikben már 16 pontos hátrányban volt (57–73), és a folytatásban csak kozmetikázni tudott az eredményen.

Kulcsfontosságú volt, hogy míg a németek péntek esti kiütésekor a spanyolok remekül dobták a hármasokat (14/28), most elszórták a labdákat távolról (4/22), miközben mali oldalról beesett kilenc tripla – a csapat három legjobb dobója, Djeneba N'diaye, Sika Koné és Alima Dembélé egyaránt hármat küldött a helyére. A rossz büntetőzés (9/17) és a 17 labdaeladás sem tett jót a spanyoloknak. Diana Balayera, a DVTK légiósa hat pontot dobott a győztes csapatban.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Mali–Spanyolország 82–73 (19–17, 13–17, 31–19, 19–20)

Ld: Ndiaye 19, Koné 19, Dembélé 11, ill. Martín 20, Gustafson 16

KÉSŐBB

A-CSOPORT

18.00: Németország–Japán

B-CSOPORT

14.15: Magyarország–Nigéria (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Franciaország–Dél-Korea