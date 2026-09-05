Rajindra Campbell 23 méter felett súlylökésben, Masai Russell megingathatatlan!

Belga riválisát megelőzve Takács Boglárka a 8. helyen ért célba a Gyémánt Liga-döntő 100 méteres futamában. A legjobb magyar sprinter 11.26 másodpercet futott a viadal rangjához méltó színvonalú mezőnyben. A sorozat idei bajnoka a jamaicai Tina Clayton lett, ő használta ki a legjobban Julien Alfred és Melissa Jefferson-Wooden távollétét.

Korábban csak három amerikai, Ryan Crouser, Joe Kovacs és Randy Barnes volt képes nagyobbat lökni, mint Rajindra Campbell. A jamaicai már az utolsó kísérlete előtt is az élen állt, 23.08 méteres eredményével a súlylökés legnagyobbjai közé emelkedett.

Marileidy Paulino az idén már hetedszer futotta le 49 másodpercnél gyorsabban a 400 métert. Az olimpiai és világbajnoki címvédő dominikai 48.64-es versenycsúccsal diadalmaskodott a belga fővárosban.

Magyar idő szerint péntek éjszaka derült ki, hogy a budapesti atlétikai világdöntő sztárjának szánt Noah Lyles sérülés miatt visszalépett a jövő hétvégi szezonzárótól. Ennek a hírnek a fényében még nagyobb érdeklődéssel figyelhettük, mire megy Brüsszelben egymással Kenneth Bednarek és Letsile Tebogo 200 méteren. Bednareknek jobban sikerült a kanyar, majd még jobban elhúzott a végül csak 4. helyen végző botswanai riválisától. Kung Fu Kenny ugyanúgy 19.62-vel győzött, mint néhány napja Zürichben.

Masai Russell és Alison dos Santos is túl van az első szereplésén világcsúcstartóként. Russell egyszerűen nem tud rosszul futni az idén, kereken 12.20-szal alakította 11/11-re a szezonbeli mérlegét 100 m gáton. Dos Santosnak ezúttal könnyű dolga volt, mert a norvég Karsten Warholm nem állt rajthoz 400 gáton.

A női gerelyhajítás a 18 éves Jen Ce-ji 68.42-es versenycsúcsáról marad emlékezetes, Világos Adriana 62.22 méteres teljesítménnyel a 4. lett. Klaudia Kazimierska óriásit futott 1500-on, olyan nagy neveket hajrázott le, mint Jessica Hull és Georgia Hunter Bell. A lengyel középtávfutó 3:54.05-ös ideje egyszerre a világ idei legjobb eredménye, versenycsúcs és országos csúcs. Az etióp születésű, bahreini színekben versenyző Birhanu Balew a férfi 5000 méter Ázsia-rekordját írta át 12:45.70-re.

Ha Audrey Werro, akkor világcsúcsveszély! A fiatal svájci a nyáron korábban három idővel is feliratkozott a top 5-be a 800 méteres örökranglistán, a zürichi 1:53.70-ével már csak 42 századra van a legrégebb óta érvényben lévő rekordtól (1:53.28, Jarmila Kratochvílová, 1983).

A zöld fénycsík sebességét ezúttal Werro egyéni csúcsára állították be, riválisa, Femke Broeders-Bol nem is akart elé bevágni, ez most nem az a futam volt. Werro végig vezetett, de a hollandnak a hajrában azért csak sikerült ráijesztenie. A svájcitól kellett még néhány erős lépés a végén, hogy hat századdal megőrizze az első helyét. Az óra 1:54.75-nél állt meg, Kratochvílová világcsúcsa túlélt egy újabb hetet.

A 21 éves Hana Moll ismét megmutatta a tehetségét: 491 centiméteres egyéni csúccsal nyerte meg a rúdugrást. A fiatal amerikai egyértelműen az év egyik nagy felfedezettje.

A Srí Lanka-i Rumesh Tharanga Pathirage megérdemelten lett a férfi gerelyhajítás Gyémánt Liga-bajnoka, ő volt az egyetlen, aki ezen a nyáron kétszer is képes volt 92 méter fölött dobni. Egyedül az ausztrál Eleanor Patterson ugrotta át a 201 centit, így a 2022-es magasugró-világbajnok – kisebb meglepetésre – legyőzte Jaroszlava Mahucsihot és Nicola Olyslagerst is.

Egyetlen igazán nagy megméretés maradt a szabadtéri szezonban: a jövő hét péntektől vasárnapig Budapesten megrendezésre kerülő atlétikai világdöntő.

GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, BRÜSSZEL, 2. NAP

A győztesek. Férfiak. 200 m (+0.8): 1. Kenneth Bednarek (amerikai) 19.62

5000 m: 1. Birhanu Balew (bahreini) 12:45.70

400 m gát: 1. Alison dos Santos (brazil) 46.70

3000 m akadály: 1. Gemechu Godana (etióp) 8:08.67

Hármas: 1. Andy Díaz Hernández (olasz) 17.74 (-0.6)

Súly: 1. Rajindra Campbell (jamaicai) 23.08

Gerely: 1. Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka-i) 89.04

Nők. 100 m (+0.3): 1. Tina Clayton (jamaicai) 10.93, …8. Takács Boglárka 11.26

400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 48.64

800 m: 1. Audrey Werro (svájci) 1:54.75

1500 m: 1. Klaudia Kazimierska (lengyel) 3:54.05

100 m gát (+1.0): 1. Masai Russell (amerikai) 12.20

Magas: 1. Eleanor Patterson (ausztrál) 201

Rúd: 1. Hana Moll (amerikai) 491

Távol: 1. Monae’ Nichols (amerikai) 691 (+0.1)

Gerely: 1. Jen Ce-ji (kínai) 68.42