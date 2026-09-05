Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Fordulatos, kemény rangadón ikszelt a Barcika és a Kecskemét

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.09.05. 15:52
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A hajrában egyenlített a KBSC, így megőrizte a veretlenségét (Fotó: Réti Attila/KTE)
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NB II 7. forduló NB II KTE Kecskemét Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II
A Kazincbarcika vezetést szerzett az első félidőben, és bár a vendégek fordítani tudtak, az utolsó szó a Vegyészé volt, így a Kecskemét egy ponttal távozott a borsodi városból a labdarúgó NB II 7. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KECSKEMÉTI TE 2–2 (1–1)
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Varga Tamás)
KAZINCBARCIKA: Kocsis – Szőke, Nagy Zs., Rácz L., Ferenczi (Veprik, 68.) – Hák, Babják (Trencsényi, 80.), Ferencsik – Gresó (Koliada, 90.), Pascal, Schuszter (Kártik, 68.). Vezetőedző: Kuttor Attila
KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szűcs, Gajág (Szilágyi, 75.) – Haris, Szabó B. (Berki, 75.), Göblyös, Eördögh – Kovács B., Bolyki (Nyári, 82.), Németh B. (Beke, 34.) Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Gresó (22.), Kártik (81.), ill. Szabó B. (31. –11-esből), Beke (56.)
MESTERMÉRLEG
Kuttor Attila: A szezon eddigi  legjobb teljesítményét nyújtottuk, minimum egy pontra rászolgáltunk, sajnálom, hogy az ellenfél egy véleményes tizenegyessel visszajött a mérkőzésbe. Férfias teljesítményt nyújtottunk, a kétes helyzetek most nem a mi javunkra dőltek el, de jól tudtunk reagálni. Mindig győzni szeretnénk, így elégedettnek azért nem mondanám magam. 
Tímár Krisztián: Inkább küzdelmes, mint látványos meccs volt, a kiegyenlített első félidő után a másodikban kicsit bealudtunk és az ellenfél beszorított minket. Egy kontrából mégis megszereztük a vezetést és közel álltunk a győzelemhez is. Nem játszottunk úgy, ahogy szoktunk, a Barcika ránk erőltette az akaratát, bár helyzetük nem igazán volt, bár talán egy picivel jobban játszottak. Gyorsabban kellett volna játszanunk és jobban megtartanunk a labdát, sajnálom, hogy a végén nem sikerült kihúznunk és megnyernünk a meccset, de összességében igazságos döntetlen született és értékes pontot szereztünk.

Eördögh András próbálja meghúzni a jobb szélt Ferenczi János mellett (Fotó: Réti Attila/KTE)
Fotó: Reti Attila
Veszélyes szituáció a Kazincbarcika kapuja előtt (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két jó formában lévő együttes találkozott a Kolorcity Arénában szeptember első szombatján, mivel a négymeccses győzelmi sorozatból érkező Kecskemét látogatott az ősszel még veretlen KBSC otthonába. Hamar látni lehetett, hogy kemény meccs lesz, a két csapat leginkább a mezőnyben birkózott az első percekben, később azonban szép jelenetekkel is szórakoztatták a közönséget. Az első gólra a 22. percig kellett várni, ekkor egy szép akció végén Schuszter remek passzából Gresó lőtte ki jobbal a bal alsót tizenegy méterről (10). A vendégeket kevéssé fogta meg a bekapott gól, Németh Barnabás harcolt ki büntetőt nyolc perccel később, amit Szabó Bálint magabiztosan értékesített (11).

Eördögh András próbálja meghúzni a jobb szélt Ferenczi János mellett (Fotó: Réti Attila/KT

A második félidőben a Barcika kezdett jobban, Beke közeli lövésével mégis a KTE szerzett vezetést (12). A hajrára egyre inkább eldurvult a játék, ám a KBSC átvette az irányítást, és egy szabadrúgás utáni lepattanóból Kártik nem érdemtelenül egyenlített: tizenegy méterről kilőtte a bal felső sarkot (22).

Az állás már nem változott, így a Kecskemét győzelmi sorozata megszakadt, Tímár Krisztián tanítványai azonban egy értékes ponttal távoztak a Kolorcity Arénából. 22

 

 

NB II 7. forduló NB II KTE Kecskemét Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II
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