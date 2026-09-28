Elindult a jegyértékesítés a franciák elleni női kézimeccsre

Golovin Vlagyimir csapata október 22-én, csütörtökön 17.00-kor fogadja az előző vb-n bronzérmes franciákat a győri Audi Arénában, majd három nappal később Strasbourgban is megmérkőznek a csapatok 15.00-s kezdéssel.



A két együttes legutóbb 2024 decemberében Bécsben, az előző kontinenstorna bronzmérkőzésén találkozott egymással, a mieink 25–24-re győztek.



Mindkét csapat a decemberi Európa-bajnokságra készül, a magyar válogatott Nagyváradon játssza csoportmeccseit Spanyolország, Montenegró és Izland ellen.



A jegyeket a jegy.mksz.hu oldalon lehet megvásárolni, s a szurkolók három kategóriában (3000, 4500, illetve 6000 forintért) vehetnek belépőket.