Nemzeti Sportrádió

Elindult a jegyértékesítés a franciák elleni női kézimeccsre

2026.09.28. 15:14
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
francia női kézilabda-válogatott MKSZ magyar női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzés
Már lehet jegyeket vásárolni a magyar női kézilabda-válogatott Franciaország elleni felkészülési meccsére – közölte hivatalos honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ).

Golovin Vlagyimir csapata október 22-én, csütörtökön 17.00-kor fogadja az előző vb-n bronzérmes franciákat a győri Audi Arénában, majd három nappal később Strasbourgban is megmérkőznek a csapatok 15.00-s kezdéssel.

A két együttes legutóbb 2024 decemberében Bécsben, az előző kontinenstorna bronzmérkőzésén találkozott egymással, a mieink 25–24-re győztek.

Mindkét csapat a decemberi Európa-bajnokságra készül, a magyar válogatott Nagyváradon játssza csoportmeccseit Spanyolország, Montenegró és Izland ellen.

A jegyeket a jegy.mksz.hu oldalon lehet megvásárolni, s a szurkolók három kategóriában (3000, 4500, illetve 6000 forintért) vehetnek belépőket. 

 

 

francia női kézilabda-válogatott MKSZ magyar női kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzés
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