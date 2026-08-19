NB III: megszerezte első győzelmét a Vasas II; ismét nem kapott gólt hazai pályán a DVTK II

A labdarúgó NB III 2. fordulójából két mérkőzés maradt erre a szerdára, melyeken csak tartalékcsapatok léptek pályára: a DVTK II 0–0-t játszott a DVSC II-vel, míg a Vasas II 3–0-ra legyőzte a Kispest-Honvéd II-t.

LABDARÚGÓ NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II 0–0

Augusztus 12-én játszották

Eger SE–Tiszafüredi VSE 1–0

Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–2

Debreceni EAC–Tarpa SC 4–0

Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0

Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II 2–3

Mátészalkai MTK–Gödöllői SK 4–0

Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0 DÉLKELETI CSOPORT

Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II 3–0

Augusztus 12-én játszották

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE 2–1

Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC 0–2

Sándorfalvi SKE–Újpest FC II 1–0

BKV Előre–Gyulai Termál FC 2–4

Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE 0–3

Csepel SC–ESMTK 2–1

Monor SE–Meton-FC Dabas SE 2–3