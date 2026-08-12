NB III: Ádám Martin bevette az FTC II kapuját; a Szolnok emberhátrányban nyert Békéscsabán

Ezt a fordulót eredetileg egy héttel ezelőtt rendezték volna meg, ám az MLSZ az energiamegtakarítás érdekében elhalasztotta a mérkőzéseket, így a 3. forduló meccsei után került sor a 2. kör összecsapásaira.

A Délkeleti csoportban két korábbi NB I-es klub, a Békéscsaba Előre és a Szolnoki MÁV csapott össze. Az újonc Tisza-partiak a 18. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak, ám 10 perccel később gólt szereztek, majd a hajrában újra betaláltak, így 2–0-ra legyőzték a lila-fehéreket, akik így még nyeretlenek a harmadosztályban, miután tavasszal kiestek az NB II-ből.

Délnyugaton a Paks II és az FTC II 2–2-t játszott egymással. A hazaiak első gólját Ádám Martin szerezte, akinek a távozását májusban bejelentették a paksiak, ám az NB III-as csapatban még pályára lép (ez volt a második meccse az idényben). A 28-szoros válogatott csatár több mint öt és fél év után lőtt újra gólt a harmadik vonalban, még 2020 októberében a Szekszárd kapuját vette be a paksi tartalékcsapat tagjaként. Ugyanebben a csoportban a PMFC 6–0-ra nyert Sárbogárdon, Babati Benjámin mesterhármast jegyzett.