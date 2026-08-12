NB III: Ádám Martin bevette az FTC II kapuját; a Szolnok emberhátrányban nyert Békéscsabán
Ezt a fordulót eredetileg egy héttel ezelőtt rendezték volna meg, ám az MLSZ az energiamegtakarítás érdekében elhalasztotta a mérkőzéseket, így a 3. forduló meccsei után került sor a 2. kör összecsapásaira.
A Délkeleti csoportban két korábbi NB I-es klub, a Békéscsaba Előre és a Szolnoki MÁV csapott össze. Az újonc Tisza-partiak a 18. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak, ám 10 perccel később gólt szereztek, majd a hajrában újra betaláltak, így 2–0-ra legyőzték a lila-fehéreket, akik így még nyeretlenek a harmadosztályban, miután tavasszal kiestek az NB II-ből.
Délnyugaton a Paks II és az FTC II 2–2-t játszott egymással. A hazaiak első gólját Ádám Martin szerezte, akinek a távozását májusban bejelentették a paksiak, ám az NB III-as csapatban még pályára lép (ez volt a második meccse az idényben). A 28-szoros válogatott csatár több mint öt és fél év után lőtt újra gólt a harmadik vonalban, még 2020 októberében a Szekszárd kapuját vette be a paksi tartalékcsapat tagjaként. Ugyanebben a csoportban a PMFC 6–0-ra nyert Sárbogárdon, Babati Benjámin mesterhármast jegyzett.
LABDARÚGÓ NB III
2. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Tiszafüredi VSE 1–0
Ózd-Sajóvölgye–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–2
Debreceni EAC–Tarpa SC 4–0
Füzesabonyi SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–0
Hajdúnánás FK–Kisvárda Master Good II 2–3
Mátészalkai MTK–Gödöllői SK 4–0
Salgótarjáni BTC–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–0
Augusztus 19., szerda
17.30: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
1908 SZAC Budapest–Zalaegerszegi TE FC II 0–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém 1–1
Király SE–Dorogi Bányász FC 0–0
Balatonalmádi SE–Credobus Mosonmagyaróvár 0–1
Haladás FC–Sárisápi BSE 2–1
Sopron–ETO Akadémia 1–0
Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC 3–1
Puskás Akadémia FC II–Komárom VSE 1–2
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szegedi VSE 2–1
Békéscsaba 1912 Előre–Szolnoki MÁV FC 0–2
Sándorfalvi SKE–Újpest FC II 1–0
BKV Előre–Gyulai Termál FC 2–4
Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE 0–3
Csepel SC–ESMTK 2–1
Monor SE–Meton-FC Dabas SE 2–3
Augusztus 19., szerda
11.00: Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
Dunaharaszti MTK–ReBase Majosi SE 2–1
Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 2–2
Budaörs–Iváncsa KSE 3–1
Szekszárdi UFC–Kaposvári Rákóczi FC 0–3
BFC Siófok–MTK Budapest II 2–1
Budafoki MTE–PTE-PEAC 2–0
Sárbogárd SE–Pécsi MFC 0–6
Dunaújváros FC–Érdi VSE – törölve