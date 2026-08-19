Már csak a brit cégcsoporttal tárgyal Székesfehérvár a Videoton értékesítéséről

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az alábbi módon tájékoztatta a szurkolókat a Videoton értékesítésére kiírt pályázat aktuális fejleményeiről a szerdai városi közgyűlést követően:

„Sajnos az első helyezett amerikai-portugál pályázóval a 45 napos határidő alatt a tárgyalások nem vezettek eredményre, és a visszalépési szándékát is bejelentette. Azóta az amerikai-portugál érdeklődő jelezte az önkormányzat felé, hogy tisztázódtak a korábban akadályt jelentő körülmények és nem tesznek le a klub megvásárlásáról. A tárgyalások azonban most csak a második helyezett brit befektetőcsoporttal, a Racing City Group cégcsoporttal folytatódhatnak. Amennyiben velük a szerződéskötés folyamata eredményesen zárul, akkor új tulajdonosa lesz a klubnak, amennyiben nem, abban az esetben új pályázatot kell kiírnia a városnak.”

Tehát amennyiben a Racing City Group végül nem nyeri meg a pályázatot, Fehérvár egy újat ír ki, nem tér vissza automatikusan az amerikai-portugál befektetőhöz.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a közgyűlés meghatározta azokat a jogi, pénzügyi és biztosítéki rendszerre vonatkozó feltételeket, amelyeknek csak az együttes megléte esetén értékesíti a klubot.

„Ezek közül a legfontosabb az 532 millió forintos vételár teljes összegének megfizetése, valamint a pályázatban három évre vállalt minimum befektetés összegének – mintegy 5.3 milliárd forintnak – megfelelő biztosítékáról szóló garancia benyújtása, egy külső szakértő cég által elfogadhatónak ítélt formában – tette hozzá Cser-Palkovics András – A brit befektető ezeket a feltételeket és a határidőket ismeri, a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok átadását az önkormányzat részére megkezdte.”

A polgármester azt is jelezte, hogy a közgyűlés felkérte a Fehérvár FC vezetését, valamint a hivatal szakembereit, adjanak pontos pénzügyi stratégiát arra a nem várt és nem kívánt esetre is, ha sikertelen lenne az adásvétel.

A jelenlegi adatok szerint minimálisan 750 millió forintba kerülne a klub működtetése 2027 júniusáig – írta posztjában Cser-Palkovics András.

ELŐZMÉNY: augusztus 14-én Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy megakadtak a tárgyalások a Fehérvár FC Kft. értékesítéséről az amerikai–portugál érdeklődővel, amely a pályázaton első helyen végzett.