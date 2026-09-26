Feczkó Tamás: Az élvonalban legyen DVTK–Honvéd mérkőzés!

– Gyanítom, ilyen kezdésről álmodott…

– Igen, valami hasonlóban reménykedtem, amikor belevágtam a munkába Diósgyőrben – mondta lapunknak Feczkó Tamás, a DVTK vezetőedzője, utalva arra, hogy miután Takács Pétert váltva szeptember 8-án (éppen a 49. születésnapján) aláírta a szerződését Miskolcon, a csapat négy nappal később továbbjutott a 32 közé a Magyar Kupában a Videoton legyőzésével (4–1), majd NB II-es meccsen győzte le szintén hazai pályán a Gyirmótot (2–0). – A néhány napos munka alapján is éreztem és tudtam, a játékosok jól reagáltak a változásra, hittem abban, hogy két sikerrel kezdünk. Bár kevés idő állt rendelkezésünkre, sokat gyakoroltunk, s ezeket a mozgásokat szerencsére viszont is láttam a pályán. Motiváltan, nagy szívvel futballoztunk, meg is lett az eredménye.

– Mekkora kockázatot vállalt azzal, hogy aláírt a DVTK-hoz? A csapat a tizennegyedik helyen állt a tabellán, s bár a keret NB II-es szinten mindenképpen jónak mondható, az együttes játéka széteső volt.

– Szeretem a kihívásokat… Ha visszanézünk az edzői pályám állomásaira, láthatjuk, korábban is rendre nehéz helyzetben lévő csapatok kispadjára ültem le. A Balmazújváros az utolsó helyen szerénykedett az NB II-ben 2015 tavaszán, nyolcpontos lemaradással a már benn maradó Siófok mögött, mégis sikerült a vonal fölé kerülnünk tizenegy forduló alatt. Az MTK-t 2017 nyarán vettem át, a klub az előző idényben esett ki az NB I-ből, de egy év után bajnokként jutottunk vissza az élvonalba. A Honvéd kispadjára tavaly januárban ültem le, a kispestiek sereghajtóként álltak, a már benn maradó Békéscsaba három ponttal szerzett többet – csodálatos tavaszt éltünk át együtt, végül a nyolcadik helyen zártunk. A következő idényben pedig ezüstérmet szereztünk, és három év után a patinás klub újra az NB I-ben szerepelhet.

– De érthetetlen módon már nem önnel a kispadon. Feldolgozta már, hogy Fórizs Sándor, a Kispest-Honvéd sportigazgatója minden szakmai érvet leseperve az asztalról, személyes ellentét miatt menesztette? A Honvéd jelenleg az utolsó helyen áll a tabellán az NB I-ben.

– Lezártam a múltat. Már az előző idény közben sejteni lehetett, nem velem képzeli el a jövőt, volt időm a megemésztésére. A feljutó csapatot, a hihetetlen szurkolókat, akik mindig kiálltak mellettem, örökre a szívembe zártam.

– Bár még nagyon messze az idény vége, egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy osztályozón találkozhat a Diósgyőr és a Kispest. Érdekes lenne…

– Szurkolok a volt játékosaimnak a bennmaradásért. Abban persze bízom, hogy feljutunk, de maradjunk annyiban, inkább a következő idényben játsszunk egymással, természetesen a legmagasabb osztályban. Ehhez persze rengeteg munkára lesz szükségünk. Úgy érzem, a játékosok önértékelését, önbizalmát helyre tettük, a taktikánkat letisztáztuk, mindenki tudja, mi a feladata, s hogy mit vár el tőle a szakmai stáb. Általában a védekezést kell rendbe tenni, ez az alap, onnan indul ki minden más – ha ez jól néz ki, mehet tovább az építkezés, csak akkor lehet a labdabirtoklás gyakorlására is nagyobb hangsúlyt fektetni.

– Ha a tabellára pillantunk, láthatjuk, az éllovas Soroksár tizenhárom, míg a második Kecskemét tíz ponttal előzi meg a jelenleg tizenkettedik Diósgyőrt – igaz, a DVTK egy bajnokival kevesebbet játszott. A hátrány nem behozhatatlan, de jelentős – egyetért?

– Igen, egyelőre nem lehet más célunk, mint felzárkózni az élmezőnyhöz. Hogy utána mit hoz az élet, kiderül. Azt jó tapasztalni, hogy a diósgyőri drukkerek tisztában vannak azzal, milyen szituációban vettük át a csapat irányítását, reálisan látják a helyzetünket. Nyilván reménykednek, ez természetes, de a helyén kezelik az eddigi két győzelmünket.

Feczkó Tamás (Fotó: dvtk.eu)

– Hogyan telt az a körülbelül három és fél hónapos időszak, amikor nem volt csapata?

– Az első napok nem estek jól, de utána minden remekül alakult. Harminckilenc éve vagyok a futballban, eddig egy szabad nyaram volt, most érkezett el a második… Élveztem, feltöltődtem, a családommal lehettem, így kipihenten, munkára vágyva talált meg a diósgyőri lehetőség.

– Körülbelül három hét telik el két bajnoki között, legközelebb október 10-én lépnek pályára Kozármislenyben bajnokin. Mit tervez erre az időszakra?

– Úgy érzem, nekünk jól jött a szünet, mert még inkább megismerhetjük egymást, sokat dolgozhatunk együtt. Pénteken játszottunk a Karcag ellen felkészülési mérkőzést – 1–1-re végeztünk –, míg jövő héten pénteken a Kisvárdával találkozunk. Nincs pihenő, nincs megállás, vasárnap már edzés szerepel a programunkban, tartani akarjuk a bajnoki ritmust, a taktikai periodizációt. A játékosok ezt elfogadták, partnerek ebben. A Karcag elleni meccs után csapatépítő programot szerveztünk, ez még jobban összehozta a társaságot: kell is az egység, hogy elérjük céljainkat.