Cser-Palkovics András: Megakadtak a tárgyalások a Videoton első számú kérőjével

„Az amerikai-portugál érdeklődővel, a pályázat első helyezettjével sajnos megakadtak a Fehérvár F. C. Kft. megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások - kezdte bejegyzését a hivatalos Facebook-oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. – A társaság egyes képviselőinek folyamatos helyszíni jelenléte ellenére az érdemi egyeztetéseket rengeteg sürgetésünk, kérésünk ellenére az ajánlattevő sajnos igen késve kezdte meg. Emellett a szerződéskötéshez szükséges legalapvetőbb dokumentumok, jogi és pénzügyi igazolásokat sem adták át. A kialakult jogi helyzet értékelése jelenleg folyamatban van, hiszen az ajánlattevőnél fennáll a 90 napos ajánlati kötöttség, azonban az eladó – amennyiben 45 nap alatt nem jön létre az első helyezettel a szerződés – jogosult a pályázati eljárás második helyezettjével szerződést kötni.”

Mint a folytatásban írta, közben folytatódnak az egyeztetések a pályázat második helyezettjével is, azaz van ok a bizakodásra a klub jövőjét illetően: „Ahogyan a pályázat eredményhirdetése után is mondtuk: a második helyezettel is tárgyalunk a szerződéskötésről, pontosan azért, hogy ha az elsővel nem jön létre a szerződés, akkor is legyen lehetőségünk értékesíteni a klubot. Ennek megfelelően az Egyesült Királyságban honos Racing City Group Ltd-vel folytatódik a szerződéskötés előkészítése, sőt, esetükben már közel vagyunk a lezáráshoz. A Racing City Group Ltd arról tájékoztatta az önkormányzatunkat, hogy ők készek teljesíteni a jogi és pénzügyi kötelezettségeket, benyújtani a szükséges dokumentumokat és a befektetésre vonatkozó banki, vállalati garanciákat és mihamarabb megvásárolni a Fehérvár FC Kft-t. Ahogy ezek az önkormányzathoz megérkeznek, akkor ténylegesen megtörténik az üzletrész átruházása és onnantól új tulajdonosa lesz a Klubnak. Ez a két fél szándéka szerint augusztus-szeptemberig megtörténik.”

A polgármester bejegyzésének végén úgy fogalmazott, bízik benne, hogy a következő két hétben lezárul az értékesítési folyamat. és egy új, sikeres időszak veszi kezdetét: „Kiemelném emellett, hogy a Racing City Group képviselői a következő napokban Székesfehérvárra érkeznek. Tájékoztatásuk szerint találkozni szeretnének a szurkolókkal is, ahol bemutatkoznának, és ismertetni szeretnék terveiket, elképzeléseiket. Ennek megszervezésében természetesen segít az önkormányzat, a találkozó helyéről, idejéről tájékoztatást fogunk adni. Bízom benne, hogy a következő két hétben lezárul az értékesítési folyamata és egy új, újra sikeres időszak veszi kezdetét a klub életében.”