Kozák Luca országos csúcsot javított 100 gáton – videók

Kozák a roppant erős futamban kifejezetten jól rajtolt, és – Russellt leszámítva – tartotta a lépést a többiekkel. A célban szorosan a hollandok klasszisa, Nadine Visser mögött ért be a hatodik helyen, majd nem sokkal később örömmel vette tudomásul, hogy karrierje során először 12.6 másodpercen belülre került.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított országos csúcsot, előbb 12.69-ről 12.66 másodpercre, most pedig újabb hét századot faragva, 12.59-re. Az előzetesen sem lehetett kérdés, hogy Russell ér majd be elsőként a célba, egyedül azt nem lehetett tudni, milyen idővel győz. Nos, az igazán kiugró eredmény most nem jött össze neki: 12.33 másodperccel lett első, a világcsúcstól 21 századdal elmaradva.