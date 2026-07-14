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Kozák Luca országos csúcsot javított 100 gáton – videók

2026.07.14. 19:29
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Kozák Luca (Fotó: Czinege Melinda)
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atlétika Gyulai Memorial Kozák Luca
Kozák Luca 12.59 másodperces új országos csúccsal a hatodik lett a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj női 100 méteres gátfutószámában, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg.

Kozák a roppant erős futamban kifejezetten jól rajtolt, és – Russellt leszámítva – tartotta a lépést a többiekkel. A célban szorosan a hollandok klasszisa, Nadine Visser mögött ért be a hatodik helyen, majd nem sokkal később örömmel vette tudomásul, hogy karrierje során először 12.6 másodpercen belülre került.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított országos csúcsot, előbb 12.69-ről 12.66 másodpercre, most pedig újabb hét századot faragva, 12.59-re. Az előzetesen sem lehetett kérdés, hogy Russell ér majd be elsőként a célba, egyedül azt nem lehetett tudni, milyen idővel győz. Nos, az igazán kiugró eredmény most nem jött össze neki: 12.33 másodperccel lett első, a világcsúcstól 21 századdal elmaradva.

 

 

atlétika Gyulai Memorial Kozák Luca
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