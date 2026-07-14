Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-selejtező: ETO FC–Víkingur 2–1

Női kosárlabda NB I: marad az élvonalban a kieső Szigetszentmiklós – visszalépett a DKKA

2026.07.14. 18:54
null
A következő idényben már nem az NB I-ben szerepel a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (Fotó: DKKA)
Címkék
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női kosárlabda NB I
A 2026–2027-es idényben is az élvonalban szerepel a BKG-Prima Szigetszentmiklós női kosárlabdacsapata, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia viszont visszalépett a küzdelmektől.

A szigetszentmiklósi klub kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kosok a következő idényben is az NB I-ben szerepelnek, hozzátéve, gőzerővel folynak a tárgyalások a játékosokkal, amelyek eredményeit hamarosan posztolják majd.

Áprilisban a 12 csapatos élvonalból a Szigetszentmiklós esett ki utolsó helyezettként. Az amatőr ligából a Soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB I-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Egyelőre nem tudni, hogy marad-e az eddigi létszám, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság hétvégénként egy szabadnapos együttessel, esetleg a szövetség tíz klubra csökkenti a mezőnyt.

A szeptember utolsó hétvégéjén kezdődő női NB I-gyel kapcsolatos hír, hogy a tizedik helyen végzett Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia biztosan nem lesz ott a rajtnál. Matus Gábor ügyvezető a székesfehérvári egyesület honlapján közölte, hogy nem vállalják a szereplést a legjobbak között.

„2022-ben kezdtük menedzselni a női csapatot, a második NB I/B-s évünkben döntőt játszhattunk, és feljutottunk az első osztályba. Itt egy 9., majd egy 10. helyet értünk el. Sajnos azt látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági környezet nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a versenysportban előrébb lépjünk. A jelenlegi helyzetet nem tudjuk fenntartani, így úgy döntöttünk, hogy visszalépünk az A-csoportos szerepléstől. Most egy picit hátrébb léptünk azzal, hogy sem a fiú-, sem a leányszakágban nincs felnőttcsapatunk, de továbbra is az a célunk, hogy a felnőttmezőnynek adjunk minél több játékost” – fejtette ki Matus Gábor.

 

BKG-PRIMA Szigetszentmiklós Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda NB I: kubai centerrel erősített a Szekszárd

Kosárlabda
2026.07.09. 09:55

Női kosárlabda NB I: Dubei Debóra a Csatához igazolt

Kosárlabda
2026.07.02. 10:10

Női kosárlabda NB I: ETO Basket néven folytatja a győri csapat

Kosárlabda
2026.07.01. 15:53

Még nem tudni, hány csapattal rajtol a női kosárlabda NB I következő idénye

Kosárlabda
2026.06.30. 12:30

Női kosár NB I: nigériai válogatott játékossal erősített a DVTK

Kosárlabda
2026.06.24. 13:47

A következő szezonban is Djokics Zseljko irányítja a bajnok Pécs női kosárabdacsapatát

Kosárlabda
2026.06.10. 16:31

Női kosárlabda NB I: vérátömlesztés az ezüstérmesnél

Kosárlabda
2026.06.04. 20:32

Női kosárlabda NB I: Laczka Miklós a TFSE új vezetőedzője

Kosárlabda
2026.05.29. 15:34
Ezek is érdekelhetik