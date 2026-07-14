Női kosárlabda NB I: marad az élvonalban a kieső Szigetszentmiklós – visszalépett a DKKA

A szigetszentmiklósi klub kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kosok a következő idényben is az NB I-ben szerepelnek, hozzátéve, gőzerővel folynak a tárgyalások a játékosokkal, amelyek eredményeit hamarosan posztolják majd.

Áprilisban a 12 csapatos élvonalból a Szigetszentmiklós esett ki utolsó helyezettként. Az amatőr ligából a Soproni Darazsak szerzett jogosultságot az NB I-es szereplésre, ezt azonban az elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub nem vállalta. Egyelőre nem tudni, hogy marad-e az eddigi létszám, vagy 11 csapatos lesz a bajnokság hétvégénként egy szabadnapos együttessel, esetleg a szövetség tíz klubra csökkenti a mezőnyt.

A szeptember utolsó hétvégéjén kezdődő női NB I-gyel kapcsolatos hír, hogy a tizedik helyen végzett Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia biztosan nem lesz ott a rajtnál. Matus Gábor ügyvezető a székesfehérvári egyesület honlapján közölte, hogy nem vállalják a szereplést a legjobbak között.

„2022-ben kezdtük menedzselni a női csapatot, a második NB I/B-s évünkben döntőt játszhattunk, és feljutottunk az első osztályba. Itt egy 9., majd egy 10. helyet értünk el. Sajnos azt látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági környezet nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a versenysportban előrébb lépjünk. A jelenlegi helyzetet nem tudjuk fenntartani, így úgy döntöttünk, hogy visszalépünk az A-csoportos szerepléstől. Most egy picit hátrébb léptünk azzal, hogy sem a fiú-, sem a leányszakágban nincs felnőttcsapatunk, de továbbra is az a célunk, hogy a felnőttmezőnynek adjunk minél több játékost” – fejtette ki Matus Gábor.