Ismét hihetetlen színvonal kalapácsvetésben: Halász Bence a 3. lett a Gyulai István Memorialon

Szokás szerint ismét elképesztő színvonalú mezőny gyűlt össze kalapácsvetésben a Gyulai István Memorialon. A program elején megrendezett versenyszámra kilátogató rajongók hét olyan sportolót láthattak, akik az idén már mindannyian képesek voltak 80 méter feletti eredményre. Ilyen volt Halász Bence és Szabados Ármin is, kettejük közül a rutinosabb Halász címvédőként érkezett meg a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központba.

Ahogyan azt a Szombathelyi Dobó SE klasszisa a hétfői sajtóeseményen is kiemelte, 2026-ban stabilan a bűvös álomhatár fölött dob általában többször is minden versenyén. Úgy gondolta, hogy már az igazán kiugró teljesítményre sem kell sokat várnia. Amikor tavaly meghallotta a „Ria, Ria, Hungária” rigmust, extra erőt adott neki, most is sokan jöttek ki, hogy megnézzék, mire megy a tavaly már legyőzött kanadai Ethan Katzberg ellen.

Amit az egész szezonban láthattuk, hogy milyen erőssé vált a férfi kalapácsvetés, most a saját szemünkkel is realizálhattuk. Négyen is 81 méter felett zártak, ráadásul ugyanaz a négy versenyző és ugyanolyan sorrendben, mint ahogyan a tavalyi tokiói világbajnokságon. Katzbergre most sem volt ellenszer, az olimpiai és vb-címvédő már elsőre 82.47-et dobott, ezzel rögtön közel került a győzelemhez.

Balról: Merlin Hummel, Ethan Katzberg és Halász Bence (Fotó: Árvai Károly)

Halász Bence 79.27-tel nyitott, majd sorozatról sorozatra szépen javult: a 80.32-t 81.09, majd 81.65 követte, ami ugyanúgy a 3. helyet jelentette neki, mint Tokióban a világbajnokságon. A német Merlin Hummel egy körrel korábban 81.74-re dobta a 7.26 kilogrammos szert, amivel a második helyen zárt. Az ukrán Mihajlo Kohan ismét lemaradt a top háromról (egynaposon nincs érem és dobogó), de a 81.48-as teljesítményével ő is bizakodhat. Ők hárman a birminghami Európa-bajnokságon mindannyian az aranyérem legfőbb várományosai lesznek.

Szerencsére Katzberg kanadai, így az Eb-t nélküle rendezik meg… A harmadikra dobott 83.55-jével átírta Halász 2025-ös versenycsúcsát, majd ötödikre 83.64-re javította. A 24 éves klasszisban a legfélelmetesebb az, hogy mennyire simán forog a körben és dobja el aztán a kalapácsot „a világ végére”!

16. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, BUDAPEST

Férfiak. Kalapács: 1. Ethan Katzberg (kanadai) 83.64, 2. Hummel (német) 81.74, 3. Halász Bence 81.65, …6. Szabados Ármin 78.93, 7. Czeller Gábor 73.05, 8. Rába Dániel 72.47, 9. Varga Donát 68.26

„Rosszul ekkorát nem lehet dobni”

– Az idei legjobbját nyújtotta, viszont ezúttal sajnos Ethan Katzbergnek jobb napja volt. Mennyire elégedett a teljesítményével?

– Büszke vagyok arra az eredményre, amit sikerült elérni. Nehéz lenne azt mondani egy 81.65-ös idei legjobbra, hogy az nem jó. Természetesen van bennem hiányérzet, szerettem volna messzebbre dobni a kalapácsot. Ez is jó eredmény, rosszul ekkorát nem lehet dobni. Látni kell, hogy most formában nem tartok ott, ahol a tavaly augusztusban megrendezett Memorialon. Technikailag a dobások rendben vannak, már csak fel kell gyorsulni a dobókörben, abban van fejlődési lehetőség.

– Ez egy tudatos tervezés része, hogy még nem tart ott, mint amit tavaly a Memorialon láthattunk öntől?

– Igen, tudatos. Két fő verseny van az idén, az augusztusi Európa-bajnokság és a szeptemberi budapesti világdöntő. Fontos verseny a Gyulai Memorial, de a mi tudásunkkal nem tudjuk fenntartani ennyi időn át ugyanazt a szintet.

– Hány autogramot adott kifelé jövet?

– Eddig nagyjából hatszázhuszonhetet, de nagyon kellett sietnem kifelé, így még nincs vége, még majd kimegyek, és a lelátón fogok egyet-kettőt adni, mert megígértem a szurkolóknak. Jó érzés, minden sportolónak jólesik a szeretet és a támogatás, én sem vagyok más ilyen téren.