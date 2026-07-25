Kettős Fifty-Fifty-győzelem a Fehér Szalagon

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis „a Balaton leggyorsabb többtestű hajóinak futurisztikus viadalát”, az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-t is megnyerte. A hagyományos hajók klasszikus összecsapásán, az Izsák Szabolcs Emlékversenyen a Lillafüred végzett az élen.

A Fehér Szalagra 232, az Izsák-emlékversenyre 43 nevezés érkezett – összesen 1314 fővel –, és szinte az összes hazai hajóosztály képviseltette magát.

Gyenge szeles, taktikailag rendkívül kiélezett küzdelmet hozott a keleti medencében megrendezett Fehér Szalag. A Fifty-Fifty mögött az RSM lett a második, a Team Kaáli pedig a harmadik. Leggyorsabb egytestű hajóként a Lisa szelte át a célvonalat.

Az Izsák-emlékversenyen a Lillafüred mögött a Pannónia szerezte meg a második helyet, a Kékszalag rekordját 57 éven át tartó legendás Nemere II. pedig harmadik lett.

A Kékszalag hagyományos tókerülő versenyt csütörtökön rendezik a Balatonon.

Eredmények

Fehér Szalag

Abszolút dobogósok

1. Raiffeisen Audi Fifty-Fifty (kormányos: Józsa Márton)

2. RSM (Vándor Róbert)

3. Team Kaáli (Virág Flóra)

Izsák Szabolcs Emlékverseny, dobogósok

1. Lillafüred (Gál András Levente)

2. Pannónia (Jordán Balázs)

3. Nemere II. (Mészáros Mátyás)

I. Raiffeisen Katamarán Grand Prix, dobogósok

1. Raiffeisen Audi Fifty-Fifty

2. RSM

3. Team Kaáli