Nemzeti Sportrádió

Négy év után újra gólt szerzett a japán legenda, az 59 évesen is aktív „King Kazu”

K. Zs.K. Zs.
2026.07.25. 19:21
Miura Kazujosi a januári átigazolásakor (Fotó: AFP)
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Fukusima United japán foci Miura Kazujosi
Ha csupán a nagy presztízsű Császár-kupa regionális döntőjében is, de gólt szerzett a japán futball legendája: a 60. évében járó Miura Kazujosi csapata ötödik gólját lőtte, a japán harmadosztályban játszó Fukusima United végül 7–0-ra nyerte meg a hatodik ligás Ivata FC elleni szombati mérkőzést.

A második félidő eleji „történelmi” akció során Einaga Takatora végezte el a munka oroszlánrészét, jó cselek után jobbról középre passzolt, és a remek ütemben érkező csapatkapitány, Miura Kazujosi közelről a kapuba lőtt.

Hatalmas ünneplés kezdődött, elvégre – ahogyan a Transfermarkt kimutatásában is látszik – „King Kazu” ezt megelőzően legutóbb 2022-ben szerzett gólt tétmeccsen. A fukusimai együtteshez januárban csatlakozott, az elmúlt idényben hat mérkőzésen lépett pályára.

Miura fénykorában, 1990 és 2000 között 89 találkozón játszott a japán válogatottban, összesen 55 gólt szerzett.

A 7–0-s győzelemmel a fukusimai gárda feljutott a Császár-kupa főtáblájára.

 

Fukusima United japán foci Miura Kazujosi
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