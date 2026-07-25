Négy év után újra gólt szerzett a japán legenda, az 59 évesen is aktív „King Kazu”

A második félidő eleji „történelmi” akció során Einaga Takatora végezte el a munka oroszlánrészét, jó cselek után jobbról középre passzolt, és a remek ütemben érkező csapatkapitány, Miura Kazujosi közelről a kapuba lőtt.

Hatalmas ünneplés kezdődött, elvégre – ahogyan a Transfermarkt kimutatásában is látszik – „King Kazu” ezt megelőzően legutóbb 2022-ben szerzett gólt tétmeccsen. A fukusimai együtteshez januárban csatlakozott, az elmúlt idényben hat mérkőzésen lépett pályára.

Miura fénykorában, 1990 és 2000 között 89 találkozón játszott a japán válogatottban, összesen 55 gólt szerzett.

A 7–0-s győzelemmel a fukusimai gárda feljutott a Császár-kupa főtáblájára.