Nemzeti Sportrádió

Nagy a bizonytalanság az NB II-ből kieső Békéscsabánál, egy kezdőcsapatnyi játékos távozhat

F. B.F. B.
2026.06.24. 13:45
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Ésik Ákos (jobbra) is távozhat Békéscsabáról (Fotó: Kovácsevics Dusán/Szentlőrinc, archív)
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Békéscsaba magyar átigazolás NB III
A másodosztályú búcsú után nagy bizonytalanság övezi a Békéscsaba 1912 Előre NB III-as labdarúgócsapatának további sorsát. A lilák hétfő délután megtartották a nyári felkészülés első foglalkozását, az ezen részt vevő 21 játékos közül azonban tizenegyen várhatóan csak a hónap végéig lesznek Előre-futballisták és távozik Igricz Mihály klubigazgató is, míg Balog Zsolt vezetőedző sorsa kérdéses – számolt be róla a beol.hu.

A liláknál jelentős játékosmozgás várható, tekintettel arra, hogy a klubvezetőség – ellentétben a három évvel ezelőtt kialakult hasonló helyzettel – nem tud biztosítani az előző évihez hasonló büdzsét. Emiatt most sokan továbbállhatnak a szerződésük június végi lejártát követően – sőt, a menedzsment több tagja is elköszön az új bajnoki évadra.

A beol.hu megyei portál szerint lemondott posztjáról Igricz Mihály klubigazgató, Steigerwald Ernő technikai vezető, s távozik Szigeti Zoltán gyúró és Molnár Balázs média-marketinges is.

A szakmai stábból egyelőre Molnár Levente kapusedző maradása végleges, míg az első tréninget levezénylő Balog Zsolttal és az erőnlétért felelős Láza Jánossal a héten tárgyalnak az igazgatósági tagok. Ugyanúgy, mint azokkal a labdarúgókkal, akiknek a jövője nem tisztázott. Ilyés Tamás igazgatósági tag az évkezdés kapcsán arról is beszélt, hogy nincs egyszerű helyzetben a klub, de reményeik szerint megoldódnak a gondok és zavartalanul folyhat majd a felkészülés.

A megyei portál információi szerint egy csapatra való játékos máris szerződést bontott. Nem kezdte el a munkát a többiekkel Albert István, Borsos Filip, Daru Bence, Ésik Ákos, Kelemen Dávid, Kotula Máté, Kovács Gergő, Major Gergő György, Mikló Roland, Nagy Richárd és Pintér Bence. Ez a névsor pedig biztosan bővül még, mivel a korosztályos válogatott Kuzma Hunort is kiváltanák a szerződéséből, mellette pedig több labdarúgó kötelezte el magát más klubhoz, csupán a június végéig szóló együttműködés lejártát várják.

 

Békéscsaba magyar átigazolás NB III
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