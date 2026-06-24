Bajban a Dunaújváros FC, jelen állás szerint nem tud elindulni az NB III-ban

A közleményben a Dunaújváros világossá tette, hogy 2022 óta ők üzemeltetik a dunaújvárosi stadiont, illetve a radari öltözőt, az elmúlt időszakban azonban a létesítmények fenntartása részükről anyagi okok miatt ellehetetlenült. Ezért a klub visszaadja ezt a feladatot a városi önkormányzatnak.

Az viszont még nagyobb gondot jelent az NB III-as felnőttcsapatra nézve, hogy a szponzorációs szerződés a hónap végén lejár és mivel azt nem sikerült meghosszabbítani, sem új szponzort találni, jelen állás szerint az együttes nem tud elindulni a labdarúgó NB III 2026–2027-es kiírásában.

A klub végül közölte, hogy még bízik a helyzet rendezésében, s igyekeznek olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi a folytatást.

A Dunaújváros FC – amelynek nevezését egyébként elfogadta az MLSZ – tavaly nyáron jutott vissza a Fejér megyei első osztályból az NB III-ba, s az előző idényben a Délnyugati csoportban 49 ponttal a 8. helyen végzett.