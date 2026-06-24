Nemzeti Sportrádió

Bajban a Dunaújváros FC, jelen állás szerint nem tud elindulni az NB III-ban

F. B.F. B.
2026.06.24. 16:34
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A Dunaújváros jelen állás nem tud elindulni az NB III-ban (Fotó: duol.hu)
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NB III Délnyugati csoport Dunaújváros NB III
A Dunaújváros FC a jelenlegi állás szerint nem tud elindulni a labdarúgó NB III 2026–2027-es kiírásában – tudtuk meg a klub közleményéből.

A közleményben a Dunaújváros világossá tette, hogy 2022 óta ők üzemeltetik a dunaújvárosi stadiont, illetve a radari öltözőt, az elmúlt időszakban azonban a létesítmények fenntartása részükről anyagi okok miatt ellehetetlenült. Ezért a klub visszaadja ezt a feladatot a városi önkormányzatnak.

Az viszont még nagyobb gondot jelent az NB III-as felnőttcsapatra nézve, hogy a szponzorációs szerződés a hónap végén lejár és mivel azt nem sikerült meghosszabbítani, sem új szponzort találni, jelen állás szerint az együttes nem tud elindulni a labdarúgó NB III 2026–2027-es kiírásában.

A klub végül közölte, hogy még bízik a helyzet rendezésében, s igyekeznek olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi a folytatást.

A Dunaújváros FC – amelynek nevezését egyébként elfogadta az MLSZ – tavaly nyáron jutott vissza a Fejér megyei első osztályból az NB III-ba, s az előző idényben a Délnyugati csoportban 49 ponttal a 8. helyen végzett.

A klub közleménye

 

NB III Délnyugati csoport Dunaújváros NB III
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