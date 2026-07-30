Az MLSZ a klubok együttműködését kéri a hőség miatt

Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius-fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Pénteken hat, szombaton kilenc, vasárnap már 12 megyére is (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Tolna) a legmagasabb, piros figyelmeztetést adták ki a magas, 29 fok feletti napi középhőmérséklet miatt, míg máshol narancs figyelmeztetés lesz érvényben, mert 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.

Az MLSZ is lépett az ügyben, mint beszámolt róla, a szervezet csütörtökön levélben fordult a klubokhoz, és felhívta a figyelmüket arra, hogy a következő időszakban várható rendkívüli időjárás miatt tegyenek meg minden szükséges intézkedést a sportolók, a sportszakemberek és a szurkolók egészségének megóvása érdekében. Az MLSZ egyúttal arra kérte a mérkőzéseket rendező, illetve a vendégklubokat, hogy szorosan működjenek együtt a meccseken dolgozó hivatalos személyekkel, és kiemelten ügyeljenek az alábbiak betartására:

Ivószünetek biztosítása: a játékvezetővel egyeztetve indokolt esetben mindkét félidőben lehet tartani hivatalos ivószünetet.

Megfelelő folyadékpótlás: a kispadoknál és az öltözőkben folyamatosan biztosítani kell a hűtött, megfelelő mennyiségű vizet és izotóniás italokat.

Egészségügyi készenlét: a stadionok orvosi stábjainak és a mentőszolgálat munkatársainak fokozott készenlétben kell állniuk a hőségből fakadó rosszullétek azonnali ellátására.

Szurkolói komfort: az MLSZ javasolja ingyenes ivóvízvételi pontok kialakítását a szurkolói szektorokban, valamint a nap tűző ereje elleni védekezés lehetőségeinek biztosítását.

A hétvégén teljes NB I-es és NB II-es fordulót rendeznek, emellett a Mol Magyar Kupában az 1. kör mérkőzéseire kerül sor.