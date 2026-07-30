Súlyosabb büntetésre számíthatnak a diszkriminatív játékosok a PL-ben

Az angol szövetség (FA) nyilatkozatában kiemelte: a szervezet elkötelezett a diszkriminációmentes futball mellett. Hozzátette: az elmúlt években „jelentős előrelépés történt” ugyan, de a diszkriminatív viselkedés továbbra is problémát jelent a sportágban.

„Súlyosabb intézkedések szükségesek ennek a visszataszító magatartásnak a kezelésére” – fogalmazott közleményében az FA, majd arra utalt, hogy mostantól előírják: az ilyen esetekben vétkesekre legalább tíz mérkőzésre szóló eltiltást szabjanak ki.

Az elmúlt idények során az etnikai származásra, bőrszínre, fajra, nemzetiségre, vallásra, nemre, nemi identitásra, szexuális irányultságra vagy fogyatékosságra való utalásban bűnösnek találtakra 6 és 12 mérkőzés közötti eltiltást róttak ki.

A mostantól érvényben lévő büntetési tételeknél is lehet tíz mérkőzésnél több az eltiltás, de az akár tíz alá is csökkenhet, amennyiben enyhítő körülmények vannak, illetve a vétkes a lehető leghamarabb elismeri a bűnösségét.