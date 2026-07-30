Nemzeti Sportrádió

Az Európai Tornaszövetség engedélyezte az orosz szimbólumok használatát

2026.07.30. 19:50
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Fotó: https://www.europeangymnastics.com
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Európai Tornaszövetség torna Oroszország
Az Európai Tornaszövetség engedélyezte az orosz versenyzőknek a nemzeti szimbólumok használatát.

Az ukrajnai háború 2022. februári kitörése után a nemzetközi porondra közel négy év után visszatérő oroszok ezentúl kontinentális viadalokon saját zászlajuk és címerük viselésével versenyezhetnek, és tiszteletükre lejátszhatják az orosz himnuszt.

A sportág nemzetközi szövetsége már korábban engedélyezte ezeket, az európai szervezet illetékes bizottsága pedig most járult hozzá a nemzeti szimbólumok használatához.

Amint az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz jelzi: azokra a versenyekre, amelyek rendezési jogát 2026. július 28-a előtt ítéltek oda, nem vonatkozik az engedély.

 

Európai Tornaszövetség torna Oroszország
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