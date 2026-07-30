Az Európai Tornaszövetség engedélyezte az orosz szimbólumok használatát

Az ukrajnai háború 2022. februári kitörése után a nemzetközi porondra közel négy év után visszatérő oroszok ezentúl kontinentális viadalokon saját zászlajuk és címerük viselésével versenyezhetnek, és tiszteletükre lejátszhatják az orosz himnuszt.

A sportág nemzetközi szövetsége már korábban engedélyezte ezeket, az európai szervezet illetékes bizottsága pedig most járult hozzá a nemzeti szimbólumok használatához.

Amint az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz jelzi: azokra a versenyekre, amelyek rendezési jogát 2026. július 28-a előtt ítéltek oda, nem vonatkozik az engedély.