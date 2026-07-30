Nemzeti Sportrádió

Novemberben jön az első FTC–Győr és Szeged–Veszprém – sorsoltak a női és férfi kézilabda NB I-ben

T. Z.T. Z.
2026.07.30. 15:05
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Novemberben rendezik az első FTC–Győr szuperrangadót (Fotó: Török Attila)
Címkék
férfi kézilabda NB I kézilabda sorsolás MKSZ női kézilabda NB I
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) budapesti székházában csütörtök délután elkészítették a női és a férfi NB I 2026–2027-es idényének sorsolását.

Az MKSZ tájékoztatása szerint a bajnokságok rajtja szeptember 6., a női bajnokság utolsó fordulójának hivatalos játéknapja 2027. május 22. A férfi alapszakasz 2027. május 23-án zárul, a két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntőre május 24. és június 6. között kerül sor.

Az 1–24. fordulókban a mérkőzések előrehozhatók, a meccseket legkésőbb a megadott játéknap végéig kell lejátszani. A program a csapatok időpont-egyeztetése után, augusztus 6-án válik véglegessé.

A nőknél az első bajnoki szuperrangadót, a Ferencváros–Győr meccset november 1-jén, a 7. fordulóban rendezik meg a fővárosiak otthonában (visszavágó 2027. március 28-án). A férfiaknál az első Szeged–Veszprém összecsapásra november 15-én, a 9. fordulóban kerül sor a szegediek otthonában (visszavágó 2027. március április 19-én).

A 25. és 26. fordulókban a találkozókra azonos időpontban kerül sor. 

A női Magyar Kupa négyes döntőjét május 15-16-án rendezik, míg a férfit korábban, április 10-11-én.

NŐI KÉZILABDA NB I
Az 1. forduló párosítása
Vác–MOL Esztergom
Alba Fehérvár KC–Vasas SC
Eszterházy SC–DVSC SKYLINE
FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping
Győri Audi ETO KC–NEKA
Szombathelyi KKA–MTK Budapest
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

TELJES MENETREND ITT!

Játéknapok
Szeptember 6., 13., 19.
Október 4., 11., 17.
November 1., 8., 21.
December 30.
Január 10., 17., 24., 31.
Február 7., 21., 27.
Március 14., 21., 28.
Április 3., 18., 25.
Május 2., 9., 22.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
Az 1. forduló párosítása
OTP Bank-PICK Szeged–ETO University HT
HE-DO B.Braun Gyöngyös–MOL Tatabánya KC
Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE
PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK
Eger–Csurgói KK
ONE Veszprém HC–LIQUI MOLY NEKA
FTC–BEPELOG Dabas KC

TELJES MENETREND ITT!

Játéknapok
Szeptember 6., 13., 20., 27.
Október 11., 18., 25.
November 1., 15., 22., 29.
December 13., 20.
Február 7., 14., 21., 28.
Március 7., 21., 28.
Április 4., 18., 25.
Május 2., 15., 23.

 

férfi kézilabda NB I kézilabda sorsolás MKSZ női kézilabda NB I
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