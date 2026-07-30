Novemberben jön az első FTC–Győr és Szeged–Veszprém – sorsoltak a női és férfi kézilabda NB I-ben

Az MKSZ tájékoztatása szerint a bajnokságok rajtja szeptember 6., a női bajnokság utolsó fordulójának hivatalos játéknapja 2027. május 22. A férfi alapszakasz 2027. május 23-án zárul, a két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntőre május 24. és június 6. között kerül sor.

Az 1–24. fordulókban a mérkőzések előrehozhatók, a meccseket legkésőbb a megadott játéknap végéig kell lejátszani. A program a csapatok időpont-egyeztetése után, augusztus 6-án válik véglegessé.

A nőknél az első bajnoki szuperrangadót, a Ferencváros–Győr meccset november 1-jén, a 7. fordulóban rendezik meg a fővárosiak otthonában (visszavágó 2027. március 28-án). A férfiaknál az első Szeged–Veszprém összecsapásra november 15-én, a 9. fordulóban kerül sor a szegediek otthonában (visszavágó 2027. március április 19-én).

A 25. és 26. fordulókban a találkozókra azonos időpontban kerül sor.

A női Magyar Kupa négyes döntőjét május 15-16-án rendezik, míg a férfit korábban, április 10-11-én.

NŐI KÉZILABDA NB I

Az 1. forduló párosítása

Vác–MOL Esztergom

Alba Fehérvár KC–Vasas SC

Eszterházy SC–DVSC SKYLINE

FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping

Győri Audi ETO KC–NEKA

Szombathelyi KKA–MTK Budapest

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

TELJES MENETREND ITT!

Játéknapok

Szeptember 6., 13., 19.

Október 4., 11., 17.

November 1., 8., 21.

December 30.

Január 10., 17., 24., 31.

Február 7., 21., 27.

Március 14., 21., 28.

Április 3., 18., 25.

Május 2., 9., 22.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

Az 1. forduló párosítása

OTP Bank-PICK Szeged–ETO University HT

HE-DO B.Braun Gyöngyös–MOL Tatabánya KC

Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE

PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK

Eger–Csurgói KK

ONE Veszprém HC–LIQUI MOLY NEKA

FTC–BEPELOG Dabas KC

TELJES MENETREND ITT!

Játéknapok

Szeptember 6., 13., 20., 27.

Október 11., 18., 25.

November 1., 15., 22., 29.

December 13., 20.

Február 7., 14., 21., 28.

Március 7., 21., 28.

Április 4., 18., 25.

Május 2., 15., 23.