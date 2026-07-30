Balatonfüredről elrajtolt az 58. Kékszalag mezőnye

Két főpróbát tartottak a szervezők az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj előtt: a Fehér Szalag Nagydíjon 275 egység, míg az utánpótlásnak kiírt Kékpántlikán 40 hajó mérte össze tudását. A szervező Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) elvégezte a szükséges pályamódosítást az idei viadalra, az alacsony vízállás miatt a keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezték el, így az eredetileg 155 kilométeres pálya csak 3200 méterrel, azaz mindössze két százalékkal lett rövidebb.

Az idei Kékszalagra 38 különböző kategóriában érkeztek nevezések, és nemcsak hazai, hanem külföldi – köztük esélyes svájci – hajók is rajthoz állnak. Ott van a mezőnyben a Balaton legidősebb vitorlása, a 130 éves Kishamis, mellette pedig találkozhatunk a legmodernebb technológiát képviselő katamaránokkal, köztük például a hatszoros győztes, 2022 óta verhetetlen Fifty-Fiftyvel, amely a verseny gyorsasági rekordját is tartja, tavaly 4 óra 24 perc 11 másodperc alatt tette meg a távot. Ez az idén minden bizonnyal nem fog megdőlni, hiszen a csütörtök kora reggeli időjárás-jelentések szerint eleinte mérsékelt, nagyjából 10-20 kilométeres óránkénti sebességű légmozgás várható, Csopak környékén szélcsendes zónával, míg délutánig változó irányú és a korábbinál is alacsonyabb sebességű szél várható.

A rajt előtt röviddel Balatonfürednél 9 km/h-s szelet, a kenesei bójánál viszont szélcsendet mértek.

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