Konferencialiga: ETO FC–Atert Bissen

A Konferencia selejtezőjének 2. fordulójának visszavágóján az ETO FC az első mérkőzésen szerzett 6–2-es előnnyel fogadja a luxemburgi Atert Bissent. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, ETO Stadion, 19 óra. (Tv: Duna World, majd 20.30-tól m4sport.hu). Vezeti: Dmitro Kubrjak (Nazarij Cmokanics, Marina Sztrilecka) – ukránok
Az ETO kezdőcsapata: Megyeri – Bíró B., Umathum, Krpics, Stefulj – Décsy, Vitális – Njie, Bumba, Schön – Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez (mexikói)
Az Atert Bissen kezdőcsapata: Gouri-Tebaa – Veiga, Mannone, Luriz – A. Correia, Pimentel, Eddarradzs, Zegdan – L. Correia (Marasi, , Ferber, Abi
Gólszerző: Ferber (28.)
Kiállítva: Zegdan (31., Atert Bisen)
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