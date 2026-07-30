Konferencialiga: ETO FC–Atert Bissen

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK

FŐÁG

ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Győr, ETO Stadion, 19 óra. (Tv: Duna World, majd 20.30-tól m4sport.hu). Vezeti: Dmitro Kubrjak (Nazarij Cmokanics, Marina Sztrilecka) – ukránok

Az ETO kezdőcsapata: Megyeri – Bíró B., Umathum, Krpics, Stefulj – Décsy, Vitális – Njie, Bumba, Schön – Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez (mexikói)

Az Atert Bissen kezdőcsapata: Gouri-Tebaa – Veiga, Mannone, Luriz – A. Correia, Pimentel, Eddarradzs, Zegdan – L. Correia (Marasi, , Ferber, Abi

Gólszerző: Ferber (28.)

Kiállítva: Zegdan (31., Atert Bisen)

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