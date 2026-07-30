Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga: ETO FC–Atert Bissen

2026.07.30. 18:50
null
Az első gólt a fekete mezes vendég Bissen rúgta (Fotó: Nagy Gábor)
Címkék
Győr ETO Atert Bissen Konferencialiga élő közvetítés
A Konferencia selejtezőjének 2. fordulójának visszavágóján az ETO FC az első mérkőzésen szerzett 6–2-es előnnyel fogadja a luxemburgi Atert Bissent. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓK
FŐÁG
ETO FC–Atert Bissen (luxemburgi) 0–1élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, ETO Stadion, 19 óra.  (Tv: Duna World, majd 20.30-tól m4sport.hu). Vezeti: Dmitro Kubrjak (Nazarij Cmokanics, Marina Sztrilecka) – ukránok
Az ETO kezdőcsapata: Megyeri – Bíró B., Umathum, Krpics, Stefulj – Décsy, Vitális – Njie, Bumba, Schön – Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez (mexikói)
Az Atert Bissen kezdőcsapata: Gouri-Tebaa – Veiga, Mannone, Luriz – A. Correia, Pimentel, Eddarradzs, Zegdan – L. Correia (Marasi, , Ferber, Abi
Gólszerző: Ferber (28.)
Kiállítva: Zegdan  (31., Atert Bisen)

ONLINE ÉLŐ KÖZVETTÉS ITT!

 

Győr ETO Atert Bissen Konferencialiga élő közvetítés
Legfrissebb hírek

Kiküzdötte a Debrecen, gólt sem kellett szereznie Jerevánban a Kl-továbbjutáshoz

Európa-konferencialiga
30 perce

Windecker József: Minket senki sem becsülhet le

Európa-konferencialiga
7 órája

Kl: Bolla két gólpasszt adott Bécsben; a tíz emberrel nyerő Köbenhavn várhat a DVSC-re a következő körben

Európa-konferencialiga
22 órája

Sander Van Praet: Az ETO nélkülem is győz, de valakinek hosszú távra is kell terveznie

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:45

Amennyiben továbbjut az ETO FC, a Riga FC-vel találkozik a harmadik körben

Európa-konferencialiga
2026.07.28. 22:40

Kerezsi duplázott, az MTK hazai pályán három góllal legyőzte a ZTE-t

Labdarúgó NB I
2026.07.27. 21:23

Borbély Balázs: Leginkább az zavar, hogy az agresszivitás, a mentalitás, tehát alapok hiányoztak

Labdarúgó NB I
2026.07.27. 07:17

Szalai és Pető is duplázott, a Paks hatgólos meccsen győzte le a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2026.07.26. 21:57