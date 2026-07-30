Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Szombaton megrendezik a Balaton-átúszást

2026.07.30. 18:47
null
Fotó: Földi Imre, archív
Címkék
vízi sportok 44. Lidl Balaton-átúszás Balaton-átúszás
Biztossá vált, hogy az idei eseményt nem halasztják tovább, augusztus 1-jén ismét elrajtol a mezőny Révfülöpnél.

„A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján - a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével - úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-jén, szombaton megtartjuk” - tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a szervező Budapest Sportiroda.

A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én (péntek) délig nyitva tart. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel – az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.

Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és kaphatnak vizet, szőlőcukrot. A Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.

Az esemény Facebook-oldala időjárás-előrejelzést is közölt szombatra, eszerint: „Reggel mérsékelt (10–25 km/h) keleties szél várható, amely délelőtt tovább gyengül, a Balaton vize kisimul. Délután időnként megélénkülhet a déli szél (20–25 km/h). Túlnyomóan napos, száraz, nagyon meleg idő várható.”

 

vízi sportok 44. Lidl Balaton-átúszás Balaton-átúszás
Legfrissebb hírek

Keddig kell dönteniük a részévételről azoknak, akik neveztek a Balaton-átúszásra

Csupasport
2026.07.25. 13:59

Még egy héttel elhalasztják a 44. Lidl Balaton-átúszást

Egyéb egyéni
2026.07.23. 13:29

A szervezők úgy készülnek – szombaton Balaton-átúszás

Csupasport
2026.07.21. 07:08

Hét magyar jet-ski-érem a hazai világversenyen!

Csupasport
2026.07.20. 06:00

Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás

Csupasport
2026.07.16. 12:37

10 500 résztvevő, a világ leghosszabb tavi hajófolyosója – jön a 44. Lidl Balaton-átúszás

Csupasport
2026.07.14. 17:41

Az uszonyosúszó-világbajnok Kiss Nándor már a Balaton-átúszásra készül

Csupasport
2026.07.13. 16:14

Jön az ország egyik legkülönlegesebb úszóversenye – hatszázan a Dunában

Csupasport
2026.07.02. 18:11