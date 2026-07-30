Szombaton megrendezik a Balaton-átúszást

„A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján - a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével - úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. augusztus 1-jén, szombaton megtartjuk” - tájékoztatta csütörtökön az MTI-t a szervező Budapest Sportiroda.

A nevezést az időpontváltozással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én (péntek) délig nyitva tart. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel – az uszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.

Kérik, hogy a vízbe szállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszómúltja/úszástudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza Balatont. Az úszófolyosó mentén körülbelül 50 méterenként vitorlások állnak majd, és azok, akik elfáradnak, megkapaszkodhatnak a hajóknál, megpihenhetnek és kaphatnak vizet, szőlőcukrot. A Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.

Az esemény Facebook-oldala időjárás-előrejelzést is közölt szombatra, eszerint: „Reggel mérsékelt (10–25 km/h) keleties szél várható, amely délelőtt tovább gyengül, a Balaton vize kisimul. Délután időnként megélénkülhet a déli szél (20–25 km/h). Túlnyomóan napos, száraz, nagyon meleg idő várható.”