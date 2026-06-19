Nemzeti Sportrádió

NB III: Vitelki Zoltán vette át Kondás Elemér helyét Tiszaújvárosban

K. Zs.K. Zs.
2026.06.19. 07:58
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Tiszaújváros labdarúgó NB III Kondás Elemér NB III Vitelki Zoltán
Vitelki Zoltán lett az FC Tiszaújváros vezetőedzője – adta hírül csütörtökön hivatalos honlapján az NB III-as labdarúgócsapat.

Vitelki Zoltán korábban négy éven keresztül edzette az FC Tiszaújvárost, most egyéves diósgyőri kitérőt követően tért vissza.

Az előző idényt Huszák Géza vezetésével kezdte a csapat, az ő októberi menesztése után Kondás Elemér ült le a kispadra. Kondás teljesítette a célt, a tiszaújvárosiak benn maradtak (a 11. helyen végeztek az Északkeleti csoportban) – a szakember azonban néhány hete távozott, és a DEAC vezetőedzője lett.

Az élvonalban több mint 200 mérkőzésen pályára lépő Vitelki visszavonulása után a DVTK utánpótlásában kezdett edzőként dolgozni, a későbbiekben volt a Kazincbarcika, a Budafok, a Debrecen és az Eger vezetőedzője is.

 

Tiszaújváros labdarúgó NB III Kondás Elemér NB III Vitelki Zoltán
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