NB III: Vitelki Zoltán vette át Kondás Elemér helyét Tiszaújvárosban

Vitelki Zoltán korábban négy éven keresztül edzette az FC Tiszaújvárost, most egyéves diósgyőri kitérőt követően tért vissza.

Az előző idényt Huszák Géza vezetésével kezdte a csapat, az ő októberi menesztése után Kondás Elemér ült le a kispadra. Kondás teljesítette a célt, a tiszaújvárosiak benn maradtak (a 11. helyen végeztek az Északkeleti csoportban) – a szakember azonban néhány hete távozott, és a DEAC vezetőedzője lett.

Az élvonalban több mint 200 mérkőzésen pályára lépő Vitelki visszavonulása után a DVTK utánpótlásában kezdett edzőként dolgozni, a későbbiekben volt a Kazincbarcika, a Budafok, a Debrecen és az Eger vezetőedzője is.