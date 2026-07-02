Kecskeméti érkezők, barcikai távozók – Szerbiába igazolt a csatár

„Fiatal jobb oldali szárnyvédő vett részt sikeres próbajátékon, Göblyös Sándor meggyőzte a stábot, majd aláírta első profi szerződését is. Göblyös Sándor Békéscsabán kezdett el futballozni, ahol az utánpótlást végigjárva mutatkozott be végül a tartalékok között. Nevelő klubját 2025 nyarán hagyta el a Gyula kedvéért, ahol alapember lett, a mögöttünk hagyott idényben 29 bajnokin 2 gólig jutott az NB III-ban” – írja a kecskemetite.hu, amely még egy játékos Kecskemétre igazolásáról adott hírt csütörtökön.

Göblyös Sándor Kecskeméten folytatja a pályafutását (Fotó: kecskemetite.hu)

A 20 éves jobb oldali védő, Pálvölgyi Patrik az NB III-as III. Kerületi TVE-től igazolt Kecskemétre.

A keretében történt több változásról számolt be az NB I-ből kiesett Kazincbarcika is.

„Négy új érkezőnk már van, Varjas László valamint a Kisvárdáról kölcsönbe érkező Jazsik Román, Koliada Nazar és Veprik Tarasz már a két nyári felkészülési mérkőzésen is pályára lépett – adta hírül a honlapján a Kazincbarcika SC. – Mellettük visszatértek Kazincbarcikára a kölcsönadott játékosaink, és várunk próbázókat is, a klubvezetés a szakmai stábbal közösen a felkészülés során dönt majd arról, közülük kire számít a közeljövőben. Eduvie Ikoba, Mihajlo Meszhi, Kacper Radkowski, Balázsi Levente, Berecz Zsombor, Deutsch László, Könyves Norbert, Kun Olivér és Sebők Péter a jövőben nem minket erősít, sok sikert kívántunk egymásnak és megköszöntük az elmúlt időszak munkáját. Mindannyian szabadon igazolhatók. Az ilyenkor szokásos ügymenetnek megfelelően, ahogy hozzánk is visszatértek a kölcsönjátékosaink, így a nálunk kölcsönben futballozókat is hazarendelték klubjaik: Baranyai Nimród, Juhász Bence, Klausz Milán és Major Marcell is elhagyta Barcikát.”

A távozókkal kapcsolatos friss hír, hogy a szerb élvonalban újonc FK Zemun az Insta-oldalán jelentette be csütörtökön a Barcikáról távozó amerikai csatár, Eduvie Ikoba szerződtetését.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bányai Péter (Mezőkövesd Zsóry), Beke Péter (Nyíregyháza, kölcsön után végleg), Bolgár Botond (FTC – ismét kölcsönbe), Gajág Gergő (Kozármisleny), Göblyös Sándor (Gyula), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Németh Barnabás (Vasas), Pálvölgyi Patrik (III. Kerületi TVE), Szabados István (FC Ajka), Szépe János (MTK Budapest), Szilágyi Zoltán (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Belényesi Csaba (MTK Budapest), Bocskay Bertalan (?), Derekas Zoltán (Videoton FC Fehérvár), Papp Milán (Ajka), Pálinkás Gergő (Vasas), Varga Bence (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Varjas László (Tiszaújváros), Jazsik Román (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Koliada Nazar (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe), Veprik Tarasz (ukrajnai, Kisvárda II – kölcsönbe)

Távozott: Berecz Zsombor (Gyirmót FC Győr), Polgár Kristóf (?), Rasheed Sadiq (nigériai, ?), Martin Slogar (horvát, ?), Semir Smajlagic (bosnyák, ?), Meschak Ubochioma (nigériai, ?), Eduvie Ikoba (amerikia, FK Zemun – Szerbia), Mihajlo Meszhi (ukrán, szabadon igazolható), Kacper Radkowski (lengyel szabadon igazolható), Balázsi Levente (szabadon igazolható), Berecz Zsombor (szabadon igazolható), Deutsch László (szabadon igazolható), Könyves Norbert (szabadon igazolható), Kun Olivér (szabadon igazolható), Sebők Péter (szabadon igazolható), Baranyai Nimród (Újpest – kölcsönből vissza), Juhász Bence (Újpest – kölcsönből vissza), Klausz Milán (MTK – kölcsönből vissza), Major Marcell (Puskás Akadémia– kölcsönből vissza)