Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: próbajátékosok is szerepet kaptak a Besiktassal szemben alulmaradó Gyirmótban

F. B.F. B.
2026.07.03. 17:51
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NB II Besiktas Gyirmót felkészülési eredmények
Az NB II-es Gyirmóttal játszott felkészülési mérkőzést a török Besiktas Szlovákiában és a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően 2–1-re nyert.

A Szlovákiában edzőtáborozó török sztárcsapat ellen három meghatározó játékosát – Hajdú Ádám, Pejovics Danilo, Szarka Ákos – nélkülözte a gyirmóti gárda, amelyben először lépett pályára a három új igazolás, Medgyes Sinan, Berecz Zsombor és Novák Csanád. Négy ETO-től érkező fiatal – Csorba Dominik, Herczeg Marcell, Szarka Bulcsú, Garamszegi-Géczy Ármin – próbajátékon szerepelt.

A gyirmótiak honlapja ezen kívül még arról számolt be, hogy a mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, de a török csapat százszázalékos helyzetkihasználása döntőnek bizonyult.

A Besiktas vasárnap délután a Mosonmagyaróvárral csap össze, az óváriak otthonában.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Besiktas (török)–Gyirmót FC Győr 2–1 (1–1)
Somorja
Gyirmót: Kecskés – Csorba D., Lányi, Kiss N., Medgyes S. – Madarász, Berecz, Rácz B., Iván – Novák Cs., Kicsun. 2. félidő: Rusák – Albrecht (Lengyel), Nagy T., Szarka, Szegi – Herczeg, Kalmár Zs., Németh T., Szabó M. – Garamszegi-Géczy, Miknyóczki.
Gólszerző: Bulut, Bircan, ill. Novák Cs.

 

 

NB II Besiktas Gyirmót felkészülési eredmények
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