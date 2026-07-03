Felkészülés: próbajátékosok is szerepet kaptak a Besiktassal szemben alulmaradó Gyirmótban

A Szlovákiában edzőtáborozó török sztárcsapat ellen három meghatározó játékosát – Hajdú Ádám, Pejovics Danilo, Szarka Ákos – nélkülözte a gyirmóti gárda, amelyben először lépett pályára a három új igazolás, Medgyes Sinan, Berecz Zsombor és Novák Csanád. Négy ETO-től érkező fiatal – Csorba Dominik, Herczeg Marcell, Szarka Bulcsú, Garamszegi-Géczy Ármin – próbajátékon szerepelt.

A gyirmótiak honlapja ezen kívül még arról számolt be, hogy a mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, de a török csapat százszázalékos helyzetkihasználása döntőnek bizonyult.

A Besiktas vasárnap délután a Mosonmagyaróvárral csap össze, az óváriak otthonában.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Besiktas (török)–Gyirmót FC Győr 2–1 (1–1)

Somorja

Gyirmót: Kecskés – Csorba D., Lányi, Kiss N., Medgyes S. – Madarász, Berecz, Rácz B., Iván – Novák Cs., Kicsun. 2. félidő: Rusák – Albrecht (Lengyel), Nagy T., Szarka, Szegi – Herczeg, Kalmár Zs., Németh T., Szabó M. – Garamszegi-Géczy, Miknyóczki.

Gólszerző: Bulut, Bircan, ill. Novák Cs.