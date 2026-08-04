Visszatért Fehérvárra a Vidi korábbi bajnok és kupagyőztes kapusa

A 29 éves Hársfalvi ott volt a 2018-ban bajnoki címet, 2019-ben Magyar Kupát nyerő klub első keretében, igaz, a két idény alatt csak egy MK-meccsen játszott – írja a Videoton honlapja.

Utána hat évig a Gyirmót játékosa volt, mielőtt 2025-ben a Budafokhoz szerződött. Gyirmóton 11 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, az NB II-ben eddig 111 mérkőzésnyi tapasztalatot szerzett.

A Videoton ezzel egy időben kölcsönadta a 19 éves Fodor-Papp Tamást, a fiatal kapus az NB III-as Siófoknál folytatja karrierjét.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Balázs Teó (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Ajka, kölcsönben), Derekas Zoltán (Kecskemét), Hársfalvi András (Budafok), Kelemen Dávid (Békéscsaba), Kovács Dominik (Gyirmót), Köllő Kende (Paks – ismét kölcsönbe), Nagy Dominik (Nyíregyháza), Németh Dániel (ZTE – kölcsön után végleg), Vas Bálint (Budaörs)

Távozott: Babos Bence (ZTE – legutóbb DVTK, kölcsönben), Dékei Márk (Újpest – kölcsönből vissza), Fodor-Papp Tamás (BFC Siófok, kölcsönbe), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönből vissza), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönből vissza), Kocsis Gergő (?), Kovács Bence (Nagykanizsa), Kovács Patrik (Vasas), Nagy Gergely (?), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Szentlőrinc, kölcsönbe), Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsönből vissza), Varga Roland (?), Zimonyi Dávid (Szeged-Csanád GA)