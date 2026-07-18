Két portugál klub monitorozza az U19-es válogatott Vörös Barnát – NS-infó

Több európai klub érdeklődését is felkeltette Vörös Barna, a Mezőkövesd 17 éves támadó középpályása. Értesüléseink szerint az utóbbi időszakban elsősorban portugál élvonalbeli egyesületek kezdték feltérképezni a megszerzésének lehetőségét: a Braga és a Famalicao megfigyelői is puhatolóztak arról, milyen feltételekkel lehetne szerződtetni a korosztályos válogatott labdarúgót – úgy tudjuk, mindkét klub elsősorban a második csapatában számítana rá.

Vörös Barna 2025 nyarán a horvát élvonalbeli NK Istrától került Mezőkövesdre, és fiatal kora ellenére hamar meghatározó szerepet harcolt ki magának az NB II-ben. A 2025–2026-os idényben 24 bajnokin lépett pályára, négy gólt szerzett és egy gólpasszt adott, s teljesítményére nem csak Portugáliában figyeltek fel. Az érdeklődő külföldi klubok egyelőre elsősorban információt gyűjtenek a 2008-as születésű középpályás helyzetéről – a Mezőkövesd megfelelő ajánlat esetén hajlandó lenne megválni legnagyobb értékétől.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Keresztes Zalán (Majos), Mamusits Patrik (Vasas – kölcsönbe), Silling Máté (Nyíregyháza Spartacus II)

Távozott: Bányai Péter (Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskemét, végleg), Dojcsák Bence (DVTK – kölcsönből vissza), Gresó Mátyás (KBSC)