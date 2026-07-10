NB II: az Ajka és a Kanizsa is a Vasastól kapott kölcsön játékosokat; távozók Karcagon

Az újonc FC Nagykanizsa bejelentette, hogy három tehetséges játékos csatlakozott a csapathoz kölcsönben a Vasas FC-től.

A 19 éves támadó, Jován Vilmos az előző idényben a Vasas NB III-as gárdájában 25 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, emellett az NB II-ben is bemutatkozott. A szintúgy 19 esztendős Magyar Miklós Tibor szélső védőként erősítheti az együttest, továbbá a 23 éves belső védő, Puskás Zsombor Márk is Kanizsára került – ő pályafutása során másfél évet a dán FC Midtjylland kötelékében töltött, majd visszatért Angyalföldre, ahol a Vasas II színeiben futballozott.

A zalaiakhoz még valaki érkezett, mégpedig Kovács Bence, aki a Videoton FC Fehérvárt hagyta el. A 22 éves középpályás a Fehérvár utánpótlásában nevelkedett, majd pályafutása során az FC Ajka, a BFC Siófok és a Kolorcity Kazincbarcika SC csapataiban is szerepelt.

Az FC Ajkához is vasasos játékosok kerültek kölcsönszerződés keretein belül: a 22 éves Artner Dávid és a 21 éves Pintér Attila Filip a bajnokság végéig lesznek a bakonyiak labdarúgói. Előbbi a Vasas II-ben szerepelt az előző kiírásban, míg utóbbi az angyalföldiek kölcsönjátékosaként ezalatt a Kisvárdában játszott, ahol 17 NB I-es bajnokin kapott lehetőséget.

A Karcagi SC az eddigi távozók után újabbakat is bejelentett: Bodor Zoltán Siófokról érkezett a csapathoz egy éve, azonban tavasszal egy sérülés hátráltatta, így kiszorult a rotációból. Görög Gergő télen tette át a székhelyét Kaposvárról Karcagra, az együttesben ezalatt 7 mérkőzésen kapott lehetőséget. Osztrovka Maxim kölcsönben szerepelt a nagykunságiaknál, akik bár szerették volna, ha marad, anyaegyesülete, az élvonalbeli Kisvárda Master Good visszarendelte őt.

A Mezőkövesd Zsóry FC a 21 éves támadóval, Silling Mátéval bővítette a keretét. A Nyíregyháza Spartacus FC második csapatától csatlakozott a borsodiakhoz, az előző évadban az NB III-ban 21 meccsen lépett pályára, amelyeken 10 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

A Paks színeiben korábban az NB I-ben 6 alkalommal pályára lépő, 24 éves Debreceni Zalánnal erősített a Kozármisleny. A 2024–2025-ös idényben már szerepelt a csapatban, akkor 17 bajnokin egy gólt szerzett. Az előző idényben az őszi szezont a Mezőkövesdnél töltötte, tavasszal pedig Budafokon szerepelt, ahol több játéklehetőséget kapott, de a gárda NB II-es kiesésével elköszönt a XXII. kerületi klubtól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC NAGYKANIZSÁNÁL

Érkezett: Borsos Filip (Békéscsaba), Ebot Martin (MTK II), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – legutóbb PMFC, kölcsönben), Jován Vilmos (Vasas – kölcsönbe), Kovács Bence (Videoton FC Fehérvár), Magyar Miklós Tibor (Vasas – kölcsönbe), Pintér Máté (Kispest-Honvéd – legutóbb Dunaújváros, kölcsönben), Puskás Zsombor Márk (Vasas – kölcsönbe), Stefan Raul (spanyol-magyar, Kisvárda), Zsolnai Richárd (Békéscsaba)

Távozott: Almássy Levente (?), Dragóner Filip (?), Horváth Balázs (?), János Norbert (?), Medgyesi Márk (?), Nagy Erik (?), Nagy Mihály Krisztián (?), Nemes Milán (Dorog), Vajda Roland (?), Vékony Viktor (Szeged)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Artner Dávid (Vasas – kölcsönbe), Gyurján Márton (Szentlőrinc), Németh Erik (Soroksár), Papp Milán (Kecskemét), Pintér Attila Filip (Vasas – kölcsönbe, legutóbb Kisvárda, kölcsönben), Simon Barnabás (Paks), Szabó Bence (Csákvár)

Távozott: Cipf Dominik (Videoton), Horváth Dániel (?), Kirchner Krisztián (Kozármisleny), Kovács Nikolasz (BVSC), Nagy Nikolasz (?), Szabados István (Kecskemét)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Bodor Zoltán (?), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas), Görög Gergő (?), Hidi Patrik (Soroksár), Daniel Shedrach Kaye (DVSC – kölcsönből vissza), Osztrovka Maxim (Kisvárda – kölcsönből vissza), Vida Máté (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Keresztes Zalán (Majos), Mamusits Patrik (Vasas – kölcsönbe), Silling Máté (Nyíregyháza Spartacus II)

Távozott: Bányai Péter (Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskemét, végleg), Dojcsák Bence (DVTK – kölcsönből vissza), Gresó Mátyás (KBSC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Debreceni Zalán (Budafok), Kirchner Krisztián (Ajka), Tímár Dávid (PMFC)

Távozott: Babinszky Bence (DVTK), Gajág Gergő (Kecskemét), Horváth Dániel (MTK), Oroszi István (?)