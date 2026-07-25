Hátrányból, nehezen nyert Nagykanizsán a DVTK

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Az NB II-es idénybeharangozónkat itt olvashatják el.

FC NAGYKANIZSA–DIÓSGYŐRI VTK 2–3 (1–1)

Nagykanizsa, 2500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)

FC NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M. (Puskás, 80.), Stefan, Horváth M., Pintér M. (Jován, 80.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Ekker, 70.), Kapornai, Heles (Lőrincz B., 62.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

DIÓSGYŐRI VTK: Bánhegyi – Kiss L. (Farkas R., 74.), Szatmári, Bárdos, Tamás M. (Bokros, 66.) – Holdampf – Babinszky, Bényei (Kovalenko, 66.), Vass L. – Molnár G. (Szabó II B., 86.), Borvető (Mucsányi, 86.). Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Kapornai (9.), Szatmári Cs. (90. – öngól), ill. Babinszky (28.), Molnár G. (75.), Borvető (83.)

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – Azt kaptuk, amit gondoltunk, hogy a DVTK az offenzív játékot nem fogja bevállalni. Sok magas labdával igyekeztünk mögéjük menni, picivel több kellett volna labdabirtoklásban, mert voltak területek, voltak helyzetek. Voltak, amik mentek, fizikálisan kell összeérnünk. Ez egy ki-ki meccs volt, ilyenek lesznek a jövőben is. Komoly potenciál van a csapatban, de azt ki kell hozni. Ikszes mérkőzés volt, sajnálom, hogy nem jött belőle pont, viszont a játék elsőre biztató volt.

Takács Péter: – Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Nagykanizsa, tudtuk, hogy lelkes csapattal fogunk találkozni, igazi futballünnep volt, sok szurkolóval. A meccs elején bealudtunk, az okát meg kell keressük, a Kanizsa pedig vezetést szerzett, emiatt változtatnunk kellett. Nem a hosszú labdákra készültünk, hanem rövid passzokra, az egyenlítő gólunkat mégis egy hosszú passz eredményezte. A félidőben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, a második játékrész már rendben volt, amikor nálunk volt a labda, átálltunk a háromvédős rendszerre. Fordulás után mi irányítottunk, és hála Istennek sikerült nyernünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Igazi futballünnep volt Nagykanizsán, nagy érdeklődés közepette játszottak a csapatok, több mint kétezer hazai drukker és 200 fős diósgyőri tábor várta az NB II nyitómeccsét.

A mérkőzés elején – meglepetésre – a DVTK korán gólt kapott, a vendégvédelem mögé belőtt labdát Kapornai Ákos vágta a kapuba. A diósgyőriek ezt követően előreívelgetett labdákkal próbáltak helyzeteket teremteni, és Babinszky Bence révén sikerült is egyenlíteniük.

A második félidőben a DVTK került kezdeményező szerepbe, a szabadon játszó Molnár Gábor megvillanásával előnyhöz jutott a vendégcsapat, majd egy sarokrúgást követően, Borvető Áron fejes góljával eldőlni látszott a meccs. A rendes játékidő utolsó percében Szatmári Csaba öngóljával szépített a Nagykanizsa, így a ráadás pillanatai izgalmasan alakultak, de a DVTK már nem engedte ki a kezéből a három pontot. 2–3





ELŐZMÉNYEK

Új edzővel és átalakult csapattal fogadja szombaton az NB II-ben újonc FC Nagykanizsa a diósgyőri együttest.

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN a megyei bajnokság és az NB III között ingázott a dicső múltra visszatekintő Nagykanizsa. A klubot lelkes lokálpatrióták 1866-ban alapították Nagykanizsai Torna Egylet néven, aztán 46 évvel később létrehozták a labdarúgó-szakosztályt, amely 2002-ben egyesült a korábban négyszer is az élvonalban szereplő Nagykanizsai Olajbányásszal. Az idén pedig – 24 esztendő várakozás után – az NB III-as osztályozón a Cigánd ellen kiharcolt sikerrel feljutott a másodosztályba a csapat.

A hétvégén kezdődő bajnoki idény első fordulójában, szombaton az NB I-ből kiesett Diósgyőri VTK-t fogadja az újonc az Olajbányász stadionjában, a város és környékének labdarúgást kedvelő polgárai izgalommal várják a rajtot. A klubbal kapcsolatos hír még, hogy a 2026–2027-es idényre együttműködési megállapodást kötött az élvonalbeli ZTE-vel, amely mérkőzésenként öt, U21-es korosztály alatti játékost kölcsönözhet az NB II-es FC Nagykanizsának, s közülük egyszerre három léphet pályára. Szó se róla, ráfér a keretre az erősítés, hiszen a nyáron tizenegy labdarúgó búcsúzott a kanizsaiaktól, igaz, ugyanennyi érkező van – köztük a kispadon Gabala Krisztiánt váltó Jeney Gyula vezetőedző.

„Pályafutásom során először fordult elő, hogy a bajnoki rajtra szinte új csapatot kell kialakítanom, jóllehet a szerződésem aláírásakor tisztában voltam ezzel a helyzettel – mondta megkeresésünkre a 48 éves szakember. – Ezen a szinten már nem működhet az uram-bátyám világ, itt nincs barátság, mert a rend, a fegyelem és a kemény munka számít. A felkészülés idején számos pozitívumot tapasztaltam, a játékosok megértették, elfogadták a nézeteimet, továbbá a vezetők és a város is mögöttünk áll. Nagy az érdeklődés Nagykanizsán, több mint húsz év után újra a magyar labdarúgás második vonalában futballozik a csapat, ráadásul a bajnokesélyes Diósgyőrt fogadjuk a nyitó fordulóban, ez természetesen kellő motiváció nekünk. Úgy tudjuk, telt ház előtt futballozhatunk.” V. GY.

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