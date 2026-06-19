Nemzeti Sportrádió

Nikházi Márk lett a Szentlőrinc vezetőedzője – hivatalos

2026.06.19. 19:27
null
Fotó: Szentlőrinc SE/Kovácsevics Dusán
Címkék
Szentlőrinc NB II Nikházi Márk
A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Szentlőrinc vezetőedzője.

A klub honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet arra, hogy a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, amellyel nem sikerült megőriznie a másodosztályú tagságot.

„Nagyon örültem a Szentlőrinc megkeresésének, mert ennél a klubnál mindig látni a tenni akarást, úgy éreztem, hogy bíznak bennem, és itt ki tudok teljesedni. Természetesen sokat jelentett az is, hogy Filkor Attila lett a sportigazgató, akivel együtt dolgoztunk Budafokon. Motivál, hogy sok fiatal játékossal dolgozhatok együtt, szeretném elérni, hogy legyenek céljaik, dolgozzanak azért, hogy esetleg még feljebb léphessenek, illetve bízom benne, hogy a keret minden tagja méltó módon fogja majd képviselni a szentlőrinci színeket” – mondta a 37 éves Nikházi.

A Szentlőrinc az előző idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a másodosztály küzdelmeit.

 

Szentlőrinc NB II Nikházi Márk
Legfrissebb hírek

Olvasóink a Szentlőrinc-támadó 45 méteres gólját látták a legszebbnek az NB II tavaszi szezonjában

Labdarúgó NB II
4 órája

NB II: a Mezőkövesd és a Szeged is harmadosztályú gólkirállyal erősített

Labdarúgó NB II
12 órája

Megvan, hol folytatja Filkor Attila sportigazgatóként – hivatalos

Labdarúgó NB II
21 órája

Megvan Csertői Aurél utódja az NB II-es Mezőkövesdnél – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 5:52

NB II: újabb játékosok távoztak Szentlőrincről

Labdarúgó NB II
2026.06.17. 18:32

ZTE: bejelentették a Babos Bence, Németh Dániel cserét

Labdarúgó NB I
2026.06.17. 09:51

A kiesés után távozott a Budafok edzője

Labdarúgó NB II
2026.06.16. 15:14

23 gólos gólkirályt igazolhat a Mezőkövesd – NS-infó

Labdarúgó NB II
2026.06.16. 14:49
Ezek is érdekelhetik