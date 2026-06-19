Nikházi Márk lett a Szentlőrinc vezetőedzője – hivatalos

A klub honlapjának pénteki beszámolója emlékeztet arra, hogy a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, amellyel nem sikerült megőriznie a másodosztályú tagságot.

„Nagyon örültem a Szentlőrinc megkeresésének, mert ennél a klubnál mindig látni a tenni akarást, úgy éreztem, hogy bíznak bennem, és itt ki tudok teljesedni. Természetesen sokat jelentett az is, hogy Filkor Attila lett a sportigazgató, akivel együtt dolgoztunk Budafokon. Motivál, hogy sok fiatal játékossal dolgozhatok együtt, szeretném elérni, hogy legyenek céljaik, dolgozzanak azért, hogy esetleg még feljebb léphessenek, illetve bízom benne, hogy a keret minden tagja méltó módon fogja majd képviselni a szentlőrinci színeket” – mondta a 37 éves Nikházi.

A Szentlőrinc az előző idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a másodosztály küzdelmeit.