NB II: Szegeden aláírt a csabai védő, de távozik a válogatott középpályás

„NB II-es rutinnal rendelkező, 27 éves balhátvédet igazoltunk” – jelentette be a szeged-grosicsakademia.hu Mikló Roland érkezését. A Sajóvölgye Focisuliban nevelkedett, majd 18 évesen Kazincbarcikára igazolt, ahol négy szezont töltött az NB II-ben. 2021 nyarán Békéscsabára szerződött, ahol az elmúlt öt évben alapembernek számított. A 2023–2024-es-es idényben NB III-as bajnok lett az Előrével. Mikló Roland karrierje során 197 másodosztályú mérkőzésen 7 gólt szerzett.

A Nemzeti Sport értesülései szerint az is eldőlt – bár ezt a klub hivatalosan még nem jelentette be –, hogy a szerződése lejártával három év után távozik Szegedről a 31 éves, háromszoros válogatott középpályás Márkvárt Dávid. Az még nem dől el, hogy a korábban a Pécsi MFC-ben, a Puskás Akadémiában, a Diósgyőrben és a Vasasban is szerepelt játékos hol folytatja a pályafutását.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba)

Távozott: Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE), Márkvárt Dávid (szabadon igazolható)