Nemzeti Sportrádió

NB II: Szegeden aláírt a csabai védő, de távozik a válogatott középpályás

P. K.P. K.
2026.06.16. 13:32
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Mikó Roland menedzsere, Nánási Balázs társaságában írt alá Szegeden (Fotó: NB Football Agency)
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NB II Mikló Roland Márkvárt Dávid Szeged-Csanád GA
Korábban már jeleztük, hogy a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata szerződtetheti a másodosztályból kiesett Békéscsaba védőjét, Mikló Rolandot, akinek az érkezését kedden jelentették be. A háromszoros válogatott középpályás, Márkvárt Dávid viszont értesüléseink szerint távozik a szegedi klubtól.

 

A korábbi értesüléseinknek megfelelően Mikló Roland Szegeden folytatja a pályafutását.

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NB II: diósgyőri távozó; küszöbön az első kövesdi igazolás; Szegedre tart a csabai védő

Demeter Milánnak lejár a szerződése Diósgyőrben, Kiss-Szemán Péter elhagyja a Szentlőrincet, Mikló Roland pedig a kiesett Békéscsabát.

 

„NB II-es rutinnal rendelkező, 27 éves balhátvédet igazoltunk” – jelentette be a szeged-grosicsakademia.hu Mikló Roland érkezését.  A Sajóvölgye Focisuliban nevelkedett, majd 18 évesen Kazincbarcikára igazolt, ahol négy szezont töltött az NB II-ben. 2021 nyarán Békéscsabára szerződött, ahol az elmúlt öt évben alapembernek számított. A 2023–2024-es-es idényben NB III-as bajnok lett az Előrével. Mikló Roland karrierje során 197 másodosztályú mérkőzésen 7 gólt szerzett.

A Nemzeti Sport értesülései szerint az is eldőlt – bár ezt a klub hivatalosan még nem jelentette be –, hogy a szerződése lejártával három év után távozik Szegedről a 31 éves, háromszoros válogatott középpályás Márkvárt Dávid. Az még nem dől el, hogy a korábban a Pécsi MFC-ben, a Puskás Akadémiában, a Diósgyőrben és a Vasasban is szerepelt játékos hol folytatja a pályafutását. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba)
Távozott: Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE), Márkvárt Dávid (szabadon igazolható)

NB II Mikló Roland Márkvárt Dávid Szeged-Csanád GA
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