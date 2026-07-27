NB I: MTK Budapest–ZTE FC

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ZTE FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 19.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár T.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A két kék-fehér csapat 86. összecsapása következik az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, azóta fordult a kocka és összességében a fővárosiak az eredményesebbek: 37 MTK-siker, 19 döntetlen, 29 ZTE-győzelem.

♦ Az egerszegiek immár 8 bajnoki óta nyeretlenek az MTK ellen (4 döntetlen, 4 vereség), legutóbb 2023 augusztusában, odahaza sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 7 egymás elleni találkozójukból 4 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek.

♦ A fővárosban 42 NB I-es találkozójuk volt már, eddig 23-szor győztek a hazaiak, 9-szer ikszeltek, míg a ZTE 10-szer tudott győztesen távozni. Ez legutóbb több mint négy éve, 2022 februárjában sikerült a zalaiaknak (0–2), az MTK abban az idényben kiesett az élvonalból. Áprilisban Kerezsi Zalán duplájával és Jurek Gábor góljával 3–0-ra győztek a fővárosiak, akiknek az volt az első hazai sikerük Pinezits Máté vezetésével, míg a zalaiak 8 fordulót követően kaptak ki a bajnokságban.

♦ Az MTK a legutóbbi idényben úgy csípte meg a 10., vagyis az utolsó, még bennmaradó helyet, hogy a záró 6 fordulóban nem szenvedett vereséget (2 győzelem, 4 iksz).

♦ A tavasszal sokáig még a nemzetközi kupaindulásra is esélyes ZTE úgy lett 5. az NB I-ben, hogy a záró 3 bajnokiját elbukta, máig utolsó győzelmét április 18-án otthon, a Kazincbarcika ellen érte el (4–0).

♦ Nuno Campos Bukarestbe szerződése után a szintén portugál Filipe Celikkayát nevezték ki a Zalaegerszeg vezetőedzőjének. A 41 éves tréner 2020 és 2024 között a Sporting CP második csapatát, valamint a lisszaboni klub ifjúsági együttesét irányította, az előző másfél évben pedig az Egyesült Államokban, a Chicago Fire asszisztensedzőjeként dolgozott.

♦ A fővárosi kék-fehérek 7–4–6-os mérleggel ötödikek lett a hazai táblázaton, az Új Hidegkuti-stadionban legutóbb március 20-án a Pakstól kaptak ki (0–2), azóta 2-szer nyertek, egyszer ikszeltek.

♦ A zalaiak 5–5–6-os mérleggel a 6. helyen végeztek a vendégtabellán, idegenben mostanáig utoljára február 8-án Felcsúton tudtak nyerni (1–0), azt követően 2-szer ikszeltek, majd 3-szor kikaptak.