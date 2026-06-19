Nemzeti Sportrádió

NB II: Nagykanizsáról igazolt belső védőt a Szeged

K. Zs.K. Zs.
2026.06.19. 12:42
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Vékony Viktor (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
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Vékony Viktor Nagykanizsa labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia magyar átigazolás
Az előző két idényben a Nagykanizsában futballozó Vékony Viktor a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kötelékében folytatja pályafutását – adta hírül hivatalos honlapján a belső védőt szerződtető NB II-es labdarúgócsapat.

„Nagyon örültem, amikor a Szeged megkeresett, nem kellett sokáig gondolkodnom. Hódmezővásárhelyiként régóta nem volt titok, hogy szerettem volna itt futballozni. Hatalmas lehetőség ez a számomra, kemény munkával és kitartással jutottam idáig, ezentúl is ezt szeretném folytatni. Két NB III-as bajnoki cím után szeretném bizonyítani, hogy helyem van ebben az osztályban” – idézi a szegedi klubhonlap Vékony Viktort, aki a hódmezővásárhelyi kezdetek után 2015-től a Vasas Kubala Akadémia, később a Bicske, a Siófok, legutóbb pedig a Nagykanizsa játékosa volt.

A 25 éves belső védő a legutóbbi két idényt töltötte Nagykanizsán, ahol a csapatnak bajnoki címet (majd a sikeres rájátszás után feljutást) eredményező előző évadban 27 találkozón lépett pályára, 23-szor a kezdőcsapatban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa)
Távozott: Holman Dávid (?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskeméti TE)

 

Vékony Viktor Nagykanizsa labdarúgó NB II Szeged-Csanád Grosics Akadémia magyar átigazolás
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