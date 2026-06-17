Nemzeti Sportrádió

ZTE: bejelentették a Babos Bence, Németh Dániel cserét

P. K.P. K.
2026.06.17. 09:51
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A Zalaegerszeg bejelentette Babos Bence érkezését bejelentette (Fotó: ztefc.hu)
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Babos Bence NB II ZTE NB I Videoton FC Fehérvár Diósgyőr Zalaegerszeg magyar átigazolás
A ZTE FC és a Videoton FC Fehérvár is bejelentette azt a játékoscserét, amit a Nemzeti Sport Online-on korábban már jeleztünk: a legutóbb kölcsönben Fehérváron szereplő Németh Dániel végleg a Vidihez kerül Zalaegerszegről, míg Babos Bence a ZTE FC játékosa lett.
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Babos Bence az előző idényt kölcsönben a DVTK-nál töltötte.

 

Magyar támadó a nyár első igazolása – adta hírül a ZTE FC a hivatalos honlapján. 

Babos Bence 2004-es születésű, jobblábas támadó, aki egyaránt bevethető középcsatárként és a széleken is. Magas testfelépítése révén a levegőben is veszélyes, ugyanakkor labdával is rendkívül mozgékony játékos” – jellemzi az első igazolást a ztefc.hu. 

Babos Székesfehérváron nevelkedett, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, szerepelt az NB III-as és 4 bajnokin az NB I-es csapatban is, majd az előző idényben a Videoton kölcsönjátékosaként Diósgyőrben 22 meccsen hat gólt szerzett.

A következő idényt pedig már Zalaegerszegen kezdheti meg, ugyanakkor esetében nagyon is indokolt egyelőre a feltételes mód használata, mert, mint azt már jeleztük, a skót Dundee United már azelőtt küldött egy kölcsönvételi ajánlatot a ZTE-nek, hogy az NB I-es klub egyáltalán bejelentette volna az érkezését. Egyelőre azonban nem született megállapodás a skótokkal. 

A 22 éves Babos 2029-ig írt alá Zalaegerszegen, a játékjogát Németh Dánielére cserélte el a ZTE a Fehérvárral. A szintén 22 éves Németh az előző idényben már Fehérváron futballozott, 20 NB II-es meccsen tíz gólt szerzett. A ZTE korábban, 2021-bben a Honvédtól szerződtette, de 2022-ben a szlovén Naftának is kölcsönadta, ezúttal pedig már nem is tér vissza a Zalaegerszeghez, melynél 81 tétmeccsen szerepelt és kilenc gólt szerzett. 

Németh Dániel végleg a Videotonhoz került (Fotó: vidi.hu)

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Papp Csongor (lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

 

 

Babos Bence NB II ZTE NB I Videoton FC Fehérvár Diósgyőr Zalaegerszeg magyar átigazolás
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