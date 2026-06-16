Nagy Dominik távozott Nyíregyházáról – most már bejelenthetik Fehérváron
„Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A játékos szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.
Nagy Dominik 2023-tól játszott Nyíregyházán, összesen 76 tétmeccsen szerepelt a csapat színeiben, 15 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A klub honlapja kiemeli, hogy Nagy meghatározó tagja volt az NB II-ben a 2023–2024-es idényben bajnoki címet szerző együttesnek, a másodosztályban 11 találatával és tíz gólpasszával főszerepet vállalt a csapat sikeres szereplésében és feljutásában.
Információink szerint a középpályás jó eséllyel az NB II-es Videotonban folytathatja a pályafutását.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hős Zsombor (Vasas), Hajós Lőrnic (Vasas), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)
Távozók: Eneo Bitri (albán – szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Dániel (lejár a szerződése)