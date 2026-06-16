Nagy Dominik távozott Nyíregyházáról – most már bejelenthetik Fehérváron

„Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A játékos szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu.

Nagy Dominik 2023-tól játszott Nyíregyházán, összesen 76 tétmeccsen szerepelt a csapat színeiben, 15 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A klub honlapja kiemeli, hogy Nagy meghatározó tagja volt az NB II-ben a 2023–2024-es idényben bajnoki címet szerző együttesnek, a másodosztályban 11 találatával és tíz gólpasszával főszerepet vállalt a csapat sikeres szereplésében és feljutásában.

Információink szerint a középpályás jó eséllyel az NB II-es Videotonban folytathatja a pályafutását.