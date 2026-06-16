Nemzeti Sportrádió

Nagy Dominik távozott Nyíregyházáról – most már bejelenthetik Fehérváron

P. K.P. K.
2026.06.16. 14:06
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Nagy Dominiktól elköszönt a Nyíregyháza (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
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NB I Nyíregyháza Videoton FC Fehérvár Nagy Dominik magyar átigazolás
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Videoton FC Fehérvárban folytathatja pályafutását a tízszeres válogatott középpályás, Nagy Dominik. A 31 éves játékos távozását kedden jelentette be eddigi klubja, a Nyíregyháza Spartacus.

 

Nagy Dominik távozik a Nyíregyháza Spartacustól. A játékos szerződése nyáron lejár, melyet nem hosszabbítanak meg a felek” – jelentette be a nyiregyhazaspartacus.hu. 

Nagy Dominik 2023-tól játszott Nyíregyházán, összesen 76 tétmeccsen szerepelt a csapat színeiben, 15 gólt szerzett, 13 gólpasszt adott. A klub honlapja kiemeli, hogy Nagy meghatározó tagja volt az NB II-ben a 2023–2024-es idényben bajnoki címet szerző együttesnek, a másodosztályban 11 találatával és tíz gólpasszával főszerepet vállalt a csapat sikeres szereplésében és feljutásában.

Információink szerint a középpályás jó eséllyel az NB II-es Videotonban folytathatja a pályafutását.

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NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hős Zsombor (Vasas), Hajós Lőrnic (Vasas), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)
Távozók: Eneo Bitri (albán – szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Dániel (lejár a szerződése)

 

NB I Nyíregyháza Videoton FC Fehérvár Nagy Dominik magyar átigazolás
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