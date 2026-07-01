Videoton: Amerikában bejegyzett cég nyerte a klub értékesítésére kiírt pályázatot

A fehérvári klub új tulajdonosa a közgyűlés döntése értelmében az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC nevű cég lehet, amely 775 millió forintot ajánlott a Kft-ért. A pályázóról tudni kell, hogy szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával.

„Annak érdekében, hogy minél nagyobb biztonságban legyen a klub és az üzletrész átruházása is aláírásra kerülhessen – erre negyvenöt napos határidőt írtunk ki a pályázatban – ma első és második helyezettet is kihirdetett az önkormányzat. Az első helyezett az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett Final Third nevű cég, ami mögött alapvetően egy portugál érdekeltség van. A nyertes által megajánlott vételár 775 millió forint. Ez ugyanaz az üzletrész, amit egy éve 1 forintért vásárolt meg az önkormányzat” – jelentette be a szerdai sajtótájékoztatón sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester a pályázat győztesét.

Mint az elhangzott, második helyezettet is választottak a három pályázó közül, eszerint ha a következő 45 napban mégsem sikerül tető alá hozni az adás-vételt, akkor a befutó a 2. helyen végzett, Nagy-Britanniában bejegyzett Racing City Group Worldwige LTD, amely 532.5 millió forintos ajánlatot tett a vételárra. Egy nemzetközi vállalatról van szó, amerikai, olasz, német és brit háttérrel, amely tucatnyi kisebb-nagyobb klub tulajdonosa.

A harmadik, magyar pályázó a nemzetközi szakértői cég által becsült piaci érték (509.3 millió forint) alatti ajánlatot tett, s mivel a Fehérvár FC Kft. a hatályos jogszabályok értelmében nemzeti vagyonnak minősül, így ezért ezt az ajánlatot nem is fogadhatta el a jelenlegi tulajdonos.