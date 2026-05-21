NB I-es klubok célkeresztjében a Mezőkövesd tinédzsere

2026.05.21. 16:35
Az ETO FC, a DVSC és a ZTE FC is kiszemelte magának az NB II-ben tizenhét évesen ígéretes teljesítményt nyújtó Vörös Barnát.

Legnagyobb értéke vehet búcsút az NB II-es Mezőkövesdtől: lapunk információja szerint első osztályban szereplő élcsapatok szemelték ki a 17 éves Vörös Barnát. Úgy tudjuk, a bajnok ETO FC, a Konferencialigában induló Debreceni VSC és az idény meglepetéscsapatának számító ZTE FC között dőlhet el a versenyfutás.

A 2008-as születésű támadó középpályás a nyáron szerződött a horvát Istra akadémiájáról a Mezőkövesdhez. Leginkább a széleken játszatta Csertői Aurél vezetőedző, 24 mérkőzésen négy gólt szerzett, és egy gólpasszt adott. A Cube adatelemző rendszer mérései szerint hosszú passzainak (50%), illetve cselezéseinek hatékonysága (83%), valamint kaput eltaláló lövéseinek aránya (50%) alapján kiemelkedett a posztján szereplők közül, és a védekezési mutatói is a jobbak közé sorolhatók – talán ez is közrejátszott abban, hogy a Transfermarkt a minap 200 ezer euróra növelte a becsült piaci értékét, ami a legmagasabb a 2008-as magyar labdarúgók között. Az U-válogatott játékos iránt mutatott érdeklődést az is növelheti, hogy megfelel az NB I-es fiatalszabálynak. Ugyanakkor 2028 nyaráig érvényes megállapodás köti klubjához, ki kell őt vásárolni a szerződéséből.

 

