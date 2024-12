Schäfer András kétszer is segített, megmenekült a Haladás

A Haladás anyagi problémák miatt nem indulhatott el a másodosztályban, év végére pedig olyan tartozást halmozott fel, hogy a megszűnés fenyegette.

A klub egykori játékosai is segítettek, és az év utolsó napjának délutánján össze is gyűlt a fennmaradáshoz szükséges 55 millió forint. A Haladás Szurkolói Kör, amely a kezdeményezést elindította, saját Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a város szülötte, a Németországban légióskodó Schäfer András utalta át a hiányzó összeget.

A válogatott középpályás egyszer már segített ötmillió forinttal az egyesületnek, most pedig újabb tízmilliót utalt át, ami az életet jelenti a Haladásnak.

A Haladás Szurkolói Kör posztja szerint egyébként több régi neves játékosa is segített abban, hogy a Vas vármegyei klub életben maradjon.