Nemzeti Sportrádió

NB III: győzött a Pécs, de így is a Nagykanizsáé a bajnoki cím délnyugaton

R. D. P.R. D. P.
2026.05.24. 20:01
null
Bajnoki címnek örülhetnek Nagykanizsán (Fotó: FC Nagykanizsa)
Címkék
labdarúgó NB III FC Nagykanizsa eredmények
Az NB III utolsó fordulójában eldőlt, hogy 2026-ban a Nagykanizsa nyerte a Délnyugati csoportot, miután a Pécshez hasonlóan győzelemmel zárta az idényt, így megőrizte előnyét és osztályozót játszhat a feljutásért. A többi csoportban már korábban eldőlt az első hely sorsa: Északkeleten a Kisvárda II, Északnyugaton a Gyirmót, míg Délkeleten a Monor végzett az élen. A kiesők kiléte azonban több helyen csak az utolsó játéknapon vált véglegessé.

Az Északkeleti csoportban a Kisvárda II elsősége már korábban eldőlt – helyette azonban a DEAC vesz részt az osztályozón –, a bennmaradásért viszont az utolsó fordulóban is nagy volt a harc. Végül a Sényő és az Ózd-Sajóvölgye csatlakozott a már a játéknap előtt is biztos kieső Hatvanhoz.

Északnyugaton nem sok izgalmat tartogatott az idényzárás, hiszen a Gyirmót már rég bebiztosította az osztályozóba jutását, ahogyan az is eldőlt már hetekkel ezelőtt, hogy a Pápa, a Balatonfüred és a Zsámbék végez a tabella utolsó három helyén.

Hasonló volt a helyzet a Délkeleti csoportban, ahol a Monor zárt az élen, kiesőként pedig a Békéscsaba II, a Martfű és a Tiszaföldvár végzett.

A legfontosabb kérdésre Délnyugaton kellett keresni a választ: a Nagykanizsa vagy a Pécs fejezi be az élen a 2025–2026-os kiírást? Mindkét csapat 1–0-ra hozta az utolsó meccsét, így nem történt változás, a pécsiek lemaradtak az osztályozóról. Emellett az is a záró fordulóban dőlt, el, hogy a Balatonlelle a harmadik kieső.

NB III
30. (UTOLSÓ) FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye 3–2
Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan 3–2
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC 1–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II 5–0
Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II 1–1
Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1
Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC 2–2
Putnok FC–Eger SE 4–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC 3–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás 1–1
VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II 2–1
Bicskei TC–Budaörs 0–1
Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II 3–0
Gyirmót FC Győr–Komárom VSE 3–0
Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár 1–6

DÉLKELETI CSOPORT
Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE 3–6
Martfűi LSE–Vasas FC II 0–3
Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–2
Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE 3–0
Budapest Honvéd FC II–Csepel SC 1–3
BKV Előre–Monor SE 2–1
ESMTK–Tiszaföldvár SE 8–0
Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II 0–0

DÉLNYUGATI CSOPORT
Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II 2–3
Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE 1–3
BFC Siófok–PTE-PEAC 1–1
Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC 6–2
Majosi SE–Érdi VSE 3–3
Szekszárdi UFC–Paksi FC II 3–2
Pécsi MFC–Pénzügyőr SE 1–0
FC Nagykanizsa–MTK Budapest II 1–0

 

labdarúgó NB III FC Nagykanizsa eredmények
Legfrissebb hírek

NB III: nyert, ezzel biztossá tette bennmaradását a Szeged-Csanád GA második csapata

Labdarúgó NB II
2026.05.16. 13:21

Edzőváltás az NB III-as DEAC-nál, felmentették Urbin Pétert

Labdarúgó NB II
2026.04.24. 08:25

Férfi kosár Euroliga: nagy fordítás a Hapoel Tel-Avivtól, a Partizan nyerte a belgrádi derbit

Kosárlabda
2026.04.02. 22:20

Emberelőnyben győzött a Dabas vendégeként, folytatta menetelését az NB III-as Monor

Labdarúgó NB II
2026.03.27. 17:45

NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 18:24

NB III: a Kaposvár rangadót nyert Nagykanizsán, az FTC II győzött Pakson

Labdarúgó NB II
2026.03.01. 16:58

A Gyirmót idegenbeli győzelmével kezdődött meg az NB III tavaszi szezonja

Labdarúgó NB II
2026.02.28. 16:24

Hivatalos: Boér Gábor lett a Mátészalkai MTK új szakmai vezetője

Labdarúgó NB II
2026.02.25. 18:42
Ezek is érdekelhetik