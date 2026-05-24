NB III: győzött a Pécs, de így is a Nagykanizsáé a bajnoki cím délnyugaton

Az Északkeleti csoportban a Kisvárda II elsősége már korábban eldőlt – helyette azonban a DEAC vesz részt az osztályozón –, a bennmaradásért viszont az utolsó fordulóban is nagy volt a harc. Végül a Sényő és az Ózd-Sajóvölgye csatlakozott a már a játéknap előtt is biztos kieső Hatvanhoz.

Északnyugaton nem sok izgalmat tartogatott az idényzárás, hiszen a Gyirmót már rég bebiztosította az osztályozóba jutását, ahogyan az is eldőlt már hetekkel ezelőtt, hogy a Pápa, a Balatonfüred és a Zsámbék végez a tabella utolsó három helyén.

Hasonló volt a helyzet a Délkeleti csoportban, ahol a Monor zárt az élen, kiesőként pedig a Békéscsaba II, a Martfű és a Tiszaföldvár végzett.

A legfontosabb kérdésre Délnyugaton kellett keresni a választ: a Nagykanizsa vagy a Pécs fejezi be az élen a 2025–2026-os kiírást? Mindkét csapat 1–0-ra hozta az utolsó meccsét, így nem történt változás, a pécsiek lemaradtak az osztályozóról. Emellett az is a záró fordulóban dőlt, el, hogy a Balatonlelle a harmadik kieső.

NB III

30. (UTOLSÓ) FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye 3–2

Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan 3–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC 1–1

Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II 5–0

Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II 1–1

Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1

Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC 2–2

Putnok FC–Eger SE 4–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC 3–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás 1–1

VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II 2–1

Bicskei TC–Budaörs 0–1

Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II 3–0

Gyirmót FC Győr–Komárom VSE 3–0

Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár 1–6

DÉLKELETI CSOPORT

Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE 3–6

Martfűi LSE–Vasas FC II 0–3

Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–2

Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE 3–0

Budapest Honvéd FC II–Csepel SC 1–3

BKV Előre–Monor SE 2–1

ESMTK–Tiszaföldvár SE 8–0

Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II 0–0

DÉLNYUGATI CSOPORT

Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II 2–3

Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE 1–3

BFC Siófok–PTE-PEAC 1–1

Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC 6–2

Majosi SE–Érdi VSE 3–3

Szekszárdi UFC–Paksi FC II 3–2

Pécsi MFC–Pénzügyőr SE 1–0

FC Nagykanizsa–MTK Budapest II 1–0