Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: nem vállalja a másodosztályú szereplést a Komló

R. D. P.R. D. P.
2026.07.11. 14:42
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A szurkolókra nem lehetett panasz a Komlónál (Fotó: Komló Sport Kft./Facebook)
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A Komló Sport Kft. hivatalos közleményben jelentette be, hogy az élvonalból kiesett férfi kézilabdacsapata a következő idényben nem indul el a másodosztályban (NB I/B).

A klub tájékoztatása szerint a jelenlegi vezetőségen kívül álló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a döntést a hosszú távú, stabil működés érdekében kellett meghozniuk.

A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás-bázis a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) kötelékébe kerül át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését.

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A klub ugyanakkor nem mond le a felnőttcsapat jövőjéről sem: célja, hogy a következő idényben az NB II-ben rajthoz álljon, és ott kezdje meg az újjáépítést. Emellett a komlói utánpótlás hosszú távú megerősítésén is dolgoznak a KBSK égisze alatt.

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