Férfi kézi: nem vállalja a másodosztályú szereplést a Komló

A klub tájékoztatása szerint a jelenlegi vezetőségen kívül álló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a döntést a hosszú távú, stabil működés érdekében kellett meghozniuk.

A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás-bázis a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) kötelékébe kerül át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését.