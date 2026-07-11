Férfi kézi: nem vállalja a másodosztályú szereplést a Komló
A Komló Sport Kft. hivatalos közleményben jelentette be, hogy az élvonalból kiesett férfi kézilabdacsapata a következő idényben nem indul el a másodosztályban (NB I/B).
A klub tájékoztatása szerint a jelenlegi vezetőségen kívül álló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A vezetőség hangsúlyozta, hogy a döntést a hosszú távú, stabil működés érdekében kellett meghozniuk.
A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás-bázis a Komlói Bányász Sport Klub (KBSK) kötelékébe kerül át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését.
A klub ugyanakkor nem mond le a felnőttcsapat jövőjéről sem: célja, hogy a következő idényben az NB II-ben rajthoz álljon, és ott kezdje meg az újjáépítést. Emellett a komlói utánpótlás hosszú távú megerősítésén is dolgoznak a KBSK égisze alatt.
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