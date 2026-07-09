Borbély Balázs a Vojvodina elleni El-selejtező első meccse után: „Szükség lesz javulásra”

Miroszlav Tanjga, az FK Vojvodina vezetőedzője

– Mit szólt hozzá, hogy a klub volt játékosa, Bamidele Yusuf döntötte el a meccset?

– Nem csodálkoztam a gólján, ahogyan az ellenfél játékán sem. A Ferencváros futballját előzetesen kielemeztük, a csapat nagyjából úgy játszott, ahogyan vártuk.

– Miben látja a vereség fő okát?

– Néhány játékos felkészülése nem volt elegendő, az erőnlét hiányzott az utolsó tíz percben, elfáradtunk. Jó eredmény így is az egy kettő. Vereséget szenvedtünk ugyan, de van esélyünk a továbbjutás kiharcolására, hiszen még hátravan a visszavágó, ahol a magunk javára fordíthatjuk a párharcot.

– Okozott meglepetést a Ferencváros a Vojvodinának?

– Nem igazán mondanám, hiszen tapasztalt csapat, egyáltalán nem véletlen, hogy sorozatban ennyi éven át az európai kupák főtábláján szerepel. A mérkőzés megmutatta a hibáinkat, ezeket elemezve kell felkészülnünk a visszavágóra. Egy hetünk lesz rá, hogy javulást érjünk el, jövő csütörtökön kiderül, mennyire sikeres munkát végeztünk.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Így képzelte el a bemutatkozást a Ferencváros kispadján?

– Nem volt előzetes elképzelésem, hogy hogyan alakul, mindenesetre örülök a sikernek, hiszen jól szervezett, jól játszó csapat ellen értük el. Semmi sincs lefutva, óvatosnak és szervezettnek kell lennünk, és persze javulásra is szükség lesz.

– Hogy lehetne nagyobb, hosszabb ideig tartó kontrollt kialakítani labdával?

– Teljesen egyetértek, nem játszottunk úgy, ahogy szeretnénk, ezt meg is mutattuk felkészülés során. Négy és fél hete vagyunk együtt, ez volt az idény első tétmeccse, amely komoly téttel bírt. Nem minden optimális még, az erőnlét, a forma, a játék, de hiszem, hogy a visszavágó jó mérkőzés lesz, javuló teljesítménnyel.

– Naby Keita kiemelkedően játszott, mit szól?

– Ez történik, ha hisznek valakiben. Fantasztikus játékos, fantasztikus karrierrel, van még három-négy éve a legmagasabb szinten. Volt azért néhány ki nem kényszerített hibája, amely majd eltűnik a jövőben.