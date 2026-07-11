Kálnoki-Kiss Attila: A TF-en képzett hallgatók jelentik a magyar sport aranyfedezetét

Akárcsak tavaly, a nagy létszámra való tekintettel idén is két ünnepségen adja át a diplomákat végzős hallgatóinak a százéves oktatási intézmény. Délelőtt a mesterszakos, osztatlan tanár szakos, továbbá az angol nyelvű képzések és a szakirányú továbbképzések hallgatói vehették át oklevelüket a dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

Kálnoki-Kiss Attila azzal kezdte köszöntőjét, hogy 1985 és 1989 között ő maga is a TF hallgatója volt.

„Egész életemre élményeket és meghatározó szemléletet kaptam. Megtanultam, hogy magas szintű szakemberképzés nélkül nincs versenysport, szabadidősport, minőségi iskolai oktatás és testnevelés sem. A nemzet sportjának eredményességét a sportszakemberek által képviselt szellemi tőke határozza meg. Ezt a tőkét ti innen viszitek magatokkal. Az itt képzett hallgatók jelentik a magyar sport aranyfedezetét, innen kezdve rajtatok, a most végzett több mint hétszáz szakemberen is múlik a jövő, a magyar emberek sportolási szokása, egészsége és a versenysport is” – hangsúlyozta az államtitkár.

Sterbenz Tamás rektor úgy vélekedett, hogy amit ezen a napon minden jelenlévő elismer, az a megszerzett tudás.

„Ez felvértez benneteket arra, hogy megváltoztassátok a kisiskolások, élsportolók és az egész lakosság életét. De a tudás csak egy eleme ennek a változtatásnak. Ráadásul információt a mesterséges intelligencia korában bárki tud szerezni vagy terjeszteni, de a ti tudásotok más, mert évszázados alapokon, kipróbált módszereken és a legkiválóbb oktatók tapasztalatán nyugszik – emelte ki a rektor. – Emellett a sikeretek záloga a napról napra újjáépülő lelkesedés. A hallgatóink a legtöbb aranyérmet nyerték ötszáz európai egyetem sportversenyében, élsportolóink érmekkel tértek haza világversenyekről, kutatóink megduplázták az egyetem tudományos teljesítményét. A felvételi számok pedig növekvő érdeklődést mutatnak a TF iránt. Mostantól veletek együtt építjük az egyetem második évszázadát és egy sportszerűbb Magyarországot” – tette hozzá.

Mocsai Lajos kuratóriumi elnök kiemelte, hogy a diplomaosztó napja egyszerre szól az elmúlt eredményekről és a jövő lehetőségeiről.

„A Testnevelési Egyetem immár száz éve szolgálja a magyar sportot és felsőoktatást. A küldetése máig változatlan: olyan szakembereket nevel, akik szakmai felkészültségükkel és munkájukkal értéket teremtenek. A külföldi, más kultúrákból érkezett hallgatók jelenléte is jelzi, hogy a TF európai és világviszonylatban is meghatározó intézmény lett. A ti feladatotok a sport és a fizikai aktivitás rendszerszintű továbbfejlesztése lesz. Az inaktivitási kvóta és a közép-európai tehetetlenségi nyomaték megváltoztatása azonban nem pusztán sportszakmai feladat, hanem olyan társadalmi ügy, amely meghatározza egészségünket, életminőségünket és jólétünket. Tartsátok szem előtt azt, amire a sport megtanít: az érték alapú teljesítményt” – hangsúlyozta Mocsai Lajos.

A nap zárásaként 15 órakor az alapszakon végzettek kapják kézhez diplomájukat.