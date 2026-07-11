Három lépésre a vb-címvédéstől az argentinok, a kapusuk még tartozik a nagy védéssel

Minden esélye megvan Argentínának arra, hogy a labdarúgó-világbajnokságokon 1962 óta nem látott bravúrt vigyen véghez: címvédést. Hatvannégy évvel ezelőtt, Chilében a brazilok tudták megvédeni a Rimet-kupát, amelyet először négy évvel korábban, Svédországban hódítottak el. Azóta háromszor volt lehetőség az újrázásra, de 1990-ben az argentinok (0–1 az NSZK ellen), 1998-ban a brazilok (0–3 a franciák ellen) és 2022-ben a franciák (3–3 után tizenegyesekkel 2–4 az argentinok ellen) nem tudtak élni a lehetőséggel, hogy címvédőként döntőbe jutottak.

Az argentinok nincsenek még az idén a döntőben, de az eddigi teljesítményük alapján jó esélyük van eljutniuk oda. A tornán az eddig mind az öt meccsét megnyerő együttes a negyeddöntőben Svájc ellen is toronymagas esélyes, és utána már csak Anglia vagy Norvégia állhatja el a döntőig vezető útját. A papírforma alapján erről az ágról argentin döntőbe jutás várható, még ha a kieséses szakaszban mindkét meccsen rezgett is a léc: egyaránt 3–2 a Zöld-foki-szigetek és Egyiptom ellen, előbbi hosszabbításban, utóbbin 0–2-ről felállva az utolsó negyedórában.

Tegyük azért hozzá, ritkán látható kedvező „sorsolása” volt Argentínának mind Katarban, mind a mostani világbajnokságon. Négy éve a döntőig vezető úton Hollandia volt az egyetlen igazán rangos ellenfele (2–2 után tizenegyesekkel jutott tovább a negyeddöntőből), meg talán Horvátország, bár vb-elődöntőben nagyobb nevű ellenfeleket szokás kapni. A mostani viadalon pedig még mindig nem találkozott sztárcsapattal, a csoportkörben Algériával (3–0), Ausztriával (2–0) és Jordániával (3–1) nem volt egy súlycsoportban, ahogyan a 32 között a Zöld-foki-szigetekkel és a nyolcaddöntőben Egyiptommal sem, még ha a végeredményből nem is feltétlenül erre lehet következtetni.

És persze az is feltűnő, hogy a 2022-es és 2026-os vb-n összeadva egyik csapat sem kapott annyi tizenegyest, mint Argentína: ötöt Katarban, hármat most. De ehhez is hozzá kell tenni, hogy egyenként vizsgálva az eseteket egyikre sem lehet azt mondani, ne lett volna megadható. Ugyanakkor az argentinok ellen elmaradt tizenegyesek számát ugyanígy jegyezni lehetne – ahogyan erről mesélhetnének az egyiptomiak, akik hivatalosan is panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz a játékvezetés miatt.

No, de mindezektől függetlenül meggyőző a csapat, amely olyan erényeket is csillogtat ezekben a hetekben, amilyeneket korábban nem mindig: képes küzdeni, vert helyzetből felállni vagy váratlan egyenlítés után megújulni. A hagyományosan is szenvedélyes válogatotton látszik, kettőzött erővel harcol azért, hogy Lionel Messi még egyszer megdicsőüljön utolsó világbajnokságán, s maga a nyolcszoros aranylabdás is lehengerlőn játszik.

Emiliano Martínez eddig nem sokat tett hozzá az argentin csapat előrejutásához a vb kieséses szakaszában, s ezen mindenképpen változtatna (Fotó: Getty Images)

Miközben persze 39 évesen a teljesítményt mérő statisztikák már igencsak rávilágítanak arra, hogy már nem fiatal. A vb egyik legjobb játékosaként, a gólkirályi cím várományosaként talán hihetetlen, de ő futotta eddig a legkevesebbet a vb-n a mezőnyjátékosok közül. Az eddigi öt mérkőzésén 35.87 kilométert tett meg, ez átlagban 7.17-et jelent, és elképesztő módon ebből több mint négy kilométert csak sétált. A különböző mérési adatok alapján eddig csak 631 métert sprintelt.

Ami azt illeti, a tizenegyesekben sem remekel, az osztrákok elleni csoportmeccsen és Egyiptom ellen is kihagyott egy-egy büntetőt. Az Opta kimutatása szerint ő az első játékos a vb-történelemben, aki ugyanazon a tornán több mint egy tizenegyest kihagyott (a tizenegyespárbajokat nem számítva), és több büntetőt (4) hibázott el, mint bármelyik másik játékos a vb-k történetében, kísérleteinek csupán ötven százalékát értékesítette. Pályafutása során 148 tizenegyest végzett el az FC Barcelona, a PSG, az Inter Miami és az argentin válogatott színeiben, ezek közül 114-ből talált be, ez 77 százalékos eredményességi ráta, ami azt jelenti, hogy a büntetőket átlagban alacsonyabb hatékonysággal értékesíti. Az Opta felteszi a kérdést, nem kell-e Lionel Scaloni szövetségi kapitánynak elgondolkodni azon, hogy más ítélet-végrehajtót jelöljön ki, még ha Messi versenyben is van a gólkirályi címért.

Szurkolói zónák kialakítására készülnek a svájci argentinok Míg Argentínában helyi idő szerint szombat este tíz órakor kezdődik a negyeddöntő, onnan 11 ezer kilométerre, az ellenfél hazájában hajnali 3-kor. Svájcban több ezer argentin él, és sajtóhírek szerint ezek az „alvó sejtek” aktivizálják magukat vasárnap hajnalban: elkezdték szervezni a közös virrasztást, amely során az utcákra vonulnak, zászlókat lengetnek, megszállják az óriáskivetítők előtti tereket, sőt még köztéri grillezést is terveznek, hogy legyen reggelijük. Zürich­től olyan városokig, mint Bázel, Lausanne, Genf, Bern vagy Sion, a kék-fehér diaszpóra arra készül, hogy Svájc különböző szegleteit hatalmas argentin szurkolói zónává alakítsa.

Azt gondolhatnánk, ennyi sikerrel a háta mögött a veterán világklasszison már nincs nyomás, de ebben nem lehetünk biztosak. A képkockákon látszott, hogy Enzo Fernández Egyiptom elleni, 92. percben szerzett győztes gólja után összeölelkezik Messivel, akinek könnyes az arca. A Chelsea játékosa elárulta, mit súgott a csapatkapitány fülébe: „Mondtam neki, még nem érkezett el a hazautazás ideje, és megköszöntem, hogy mindig küzd a csapatért, a nehézségek ellenére mindig hozzátesz valami pluszt – emlékezett vissza Fernández a La Nación cikke szerint. – Tudjuk, min megy keresztül, tudván, hogy ez lehet az utolsó világbajnoksága. Számunkra megtisztelő, hogy mellette lehetünk ezen a tornán.”

A csapat másik kulcsembere, a kapus Emiliano Martínez közben szinte ostorozza magát, mert szeretne több pluszt hozzátenni a csapat játékához. Talán ő értékelte a legjobban az Egyiptom elleni feltámadást.

„A harmadik gól után mindenkit megölelt, az égre nézett, és amikor a játékvezető hármat sípolt, csak akkor könnyebbült meg – áll a La Nación cikkében. – De az öröme nem volt teljes, és még az ünnepléskor is érezhető volt, hogy nem elégedett. Két gólt kapott mindössze három kapura lövésből. Miközben a többiek a középkörben ünnepeltek, lassan Musztafa Sobeir felé sétált, gratulált az egyiptomi kapusnak, és csak ezután csatlakozott a csapattársaihoz, közben rendkívül visszafogott volt.”

A kapus a kieséses szakaszban két meccsen négy gólt is kapott nem éppen világverő csapatoktól. „Úgy éreztem, nem tudom segíteni a csapatot” – mondta néhány perccel a lefújás után. A mondat szinte észrevétlen maradt az argentin ünneplés közepette, de rávilágított a kapus jelenlegi helyzetére.

„Dibu úgy érzi, tartozik a válogatottnak – írja az argentin lap. – Svájc ellen sokkal nagyobb számára a tét, mint pusztán az elődöntőbe jutás: be akarja mutatni azt a létfontosságú védést, amellyel még tartozik ezen a tornán. Azt, ami lehetővé teszi számára, hogy visszanyerje azt az önbizalmat, amelyet oly sok éven át sugárzott, valahányszor a válogatott mezében játszott.”

Az élete formájában futballozó Nico Elvedi megfékezné Lionel Messit A svájciak védelme Nico Elvedi vezérletével remekel, a válogatott még nem kapott gólt a kieséses szakaszban, ugyanakkor Lionel Messi féken tartása mellett a hőség és páratartalom is kihívást jelent. A világbajnoki címvédő ellen is folytatódik a tündérmese? Ez a kérdés az Argentína–Svájc negyeddöntő kapcsán. Az európai csapat nagyszerűen szerepel a tornán, története során negyedik alkalommal került nyolc közé, de ennél tovább egyszer sem jutott. Vagyis ha sikerül megverni a sokak szerint játékvezetői hátszelet is élvező Argentínát, történelmi tettet hajt végre. Mindamellett ennek a meccsnek nem a svájciak az esélyesei még akkor sem, ha a vb kieséses szakaszában eddig nem kaptak gólt, s több mint 210 perce érintetlen a hálójuk (Algéria 2–0, Kolumbia 0–0, 11-esekkel 4–2) míg Argentína kettőt kapott a Zöld-foki-szigetektől és Egyiptomtól is. Utóbbi mérkőzést kétgólos hátrányból fordította meg a címvédő, ám a mai napig nem csitultak az indulatok, a fél világ csalást kiált, mondván, Francois Letexier játékvezető elvette Egyiptomtól a továbbjutást kétes ítéleteivel. Svájc ellen aligha fér bele a dél-amerikaiaknak a kétgólos hátrány, és egyáltalán nem biztos, hogy egymás után negyedszer is három gólt tudnak szerezni a világbajnokságon. Főleg azért, mert Nico Elvedi vezetésével remekel a „Nati” védelme. A Borussia Mönchengladbach 29 éves középső hátvédje kiválóan futballozik a vb-n, a svájci sajtó az előző idényben és a tornán látott teljesítményét látva a világ legjobb védői között emlegeti már – meglehet, a nyáron a Premier League-be szerződik. Nico Elvedi (jobbra) mellett nehezen tudnak kibontakozni a csatárok – már ha egyáltalán (Fotó: Getty Images) Nem volt sima útja idáig, a 2024-es Európa-bajnokságon egy percet sem játszott, majd az őszi Nemzetek Ligája-sorozat balszerencsésen alakult számára: piros lapot kapott, sárga lapjai miatt eltiltották és öngólt szerzett. Ezek után nem volt meglepő, hogy 2025 tavaszán nem hívta be a válogatottba Murat Yakin szövetségi kapitány, aki elmondta, hogy mindig kedvelte a játékstílusát, de akkoriban valami nem stimmelt nála. A rutinos futballista elhatározta, visszaverekszi magát a nemzeti csapatba, változtatott az étrendjén, fejlesztette a gyorsaságát és személyi edzővel dolgozott. A kemény munkának meglett az eredménye, 2025 őszén a vb-selejtezőre visszakerült a kezdőcsapatba, végigjátszotta a sima kijutással záruló sorozatot, ráadásul azóta minden meccsen az első perctől ott volt a pályán. Yakin szerint „Nico Elvedi megmutatta, hogyan kell profin élni és dolgozni, s ha becsületesen végezzük a munkánkat, annak meglesz a jutalma.” Az élete legjobb formájában játszó Nico Elvedire jelentős kihívás vár: meg kell fékeznie a vb-n parádézó, nyolcgólos Lionel Messit. És ez még nem minden. A svájciak az időjárástól is tartanak, a negyeddöntőnek otthont adó Kansas Cityben várhatóan magas páratartalommal súlyosbított rekkenő hőség lesz a meccs idején. Az argentinok két csoportmérkőzést is játszottak már az Arrowhead Stadionban, a bázisuk is a közelben van, hozzászoktak a nem mindennapi körülményekhez – ezzel szemben az európaiak Kanadában, Vancouverben voltak, ahol kissé fáztak is. Csak szerda óta tartózkodnak Kansas Cityben, kérdés, ennyi idő elég volt-e nekik az akklimatizálódáshoz. Ráadásul a világbajnokságon a legjobb teljesítményt nyújtó futballistájuk, a három gólt és két gólpasszt számláló Johan Manzambi játéka sérülés miatt továbbra is kérdéses – a napokban nem tudott teljes értékű edzésmunkát végezni, egyénileg készült. J. Á.