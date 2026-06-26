Nemzeti Sportrádió

Együttműködési megállapodást kötött az NB II újoncával a ZTE FC

M. B.M. B.
2026.06.26. 11:10
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Fotó: ztefc.hu
Címkék
ZTE FC ZTE FC Nagykanizsa Nagykanizsa Zalaegerszeg
Az előttünk álló idényre együttműködési megállapodást kötött a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE a másodosztályba frissen feljutó Nagykanizsával – olvasható az élvonalbeli klub honlapján.

Az együttműködés értelmében az előttünk álló idényben a ZTE mérkőzésenként öt, U21-es korosztály alatti játékost biztosíthat a Nagykanizsa számára, akik közül egyszerre három játékos tartózkodhat a pályán – olvasható a közleményben.

„Szeretnénk arra törekedni, hogy a jövőben a két csapat játékstílusa, valamint a sportszakmai oldalt inspiráló filozófia hasonló legyen, így az érintett játékosok a mindennapi képzés, terhelés és felkészítés során hasonló, illetve adott esetben azonos elvárásokkal találkozhatnak. Ez segíti majd a játékosok magasabb szintre történő beilleszkedését, számunkra pedig a kooperáció hosszú távú, eredményes működését” – mondta a klubhonlapnak Berta Csaba, a ZTE cégvezetője, hozzátéve, hogy a jövőben szeretnék még szorosabbra fűzni a két klub közötti kapcsolatot. 

 

ZTE FC ZTE FC Nagykanizsa Nagykanizsa Zalaegerszeg
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