Együttműködési megállapodást kötött az NB II újoncával a ZTE FC

Az együttműködés értelmében az előttünk álló idényben a ZTE mérkőzésenként öt, U21-es korosztály alatti játékost biztosíthat a Nagykanizsa számára, akik közül egyszerre három játékos tartózkodhat a pályán – olvasható a közleményben.

„Szeretnénk arra törekedni, hogy a jövőben a két csapat játékstílusa, valamint a sportszakmai oldalt inspiráló filozófia hasonló legyen, így az érintett játékosok a mindennapi képzés, terhelés és felkészítés során hasonló, illetve adott esetben azonos elvárásokkal találkozhatnak. Ez segíti majd a játékosok magasabb szintre történő beilleszkedését, számunkra pedig a kooperáció hosszú távú, eredményes működését” – mondta a klubhonlapnak Berta Csaba, a ZTE cégvezetője, hozzátéve, hogy a jövőben szeretnék még szorosabbra fűzni a két klub közötti kapcsolatot.