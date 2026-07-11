A világklasszis Harry Kane segíti át az angolokat a nehézségeken





A FUTBALL HAZATÉR – mantrázza immár hatvan éve Anglia, egészen pontosan azóta, hogy 1966-ban a válogatott megnyerte a hazai rendezésű világbajnokságot. A háromoroszlánosok rendre esélyesként érkeztek meg minden világbajnokságra – már amikor kijutottak –, de két elődöntőn (1990, 2018) kívül még a közelébe sem kerültek a dicsőségnek. Az optimizmus persze töretlen, és el kell ismerni, ezúttal a korábbiaknál is több alapja van, elvégre a csapat sorozatban az ötödik nagy tornáján jut el legalább a negyeddöntőig – az előző két Európa-bajnokságon egyaránt döntőt játszott –, továbbá a mindig bivalyerős keretében végre akad egy minden szempontból világklasszis teljesítményt nyújtó csatár.



Természetesen Harry Kane, aki azóta, hogy 2023 nyarán elhagyta a Tottenhamet és a Bayern Münchenhez szerződött, nem egyszerűen kivirágzott, hanem konkrétan szintet lépett, pedig korábban sem volt ügyetlen. Elképzelhető, hogy egy gát is átszakadt benne, mert amíg 31 éves koráig egyetlen trófeát sem tudott nyerni felnőttszinten, a bajorokkal az egyéni sikerek – két Aranycipő, három Bundesliga-gólkirályi cím – mellett végre fontos diadaloknak is örülhetett. Immár kétszeres német bajnok, egyszeres Német Kupa- és egyszeres Szuperkupa-győztes. Nem mellesleg ha pályára lép a Norvégia elleni negyeddöntőben, 120 szerepléssel beéri a második helyen Wayne Rooney-t a vonatkozó angol válogatottsági örökranglistán, és mindössze öt meccsre lesz Peter Shiltontól. S már 85 gólja van a nemzeti csapatban, amivel toronymagasan első a honi ranglistán (Rooney 53-mal második), neki van a legtöbb gólja angolként a vb-ken (14) és beérte az angol ranglistát vezető Gary Linekert az egy világbajnokságon szerzett gólok terén (6). Hazájában természetesen mindenki abban bízik, hogy még előrébb jut Norvégia ellen.



Mindamellett nem csupán a góljai emelik világklasszis státuszba, mert korántsem csak befejező center, hanem olyan modern csatár, aki szerkezetet ad a válogatott támadójátékának. Szerepköre révén mélyebbre is visszalép a labdáért, építi és előkészíti a támadásokat, a kapu előtti szituációkat, szükség esetén pedig teret nyit a többi támadónak. Sőt, többször a saját kapujáig is visszahúzódik védekezni, igaz, ott időnként fáziskéséssel avatkozik a játékba, de magassága révén az állított labdás szituációkból származó veszélyeket is segít elhárítani. Nem feltétlenül egy az egyben, de a Bayernben felépített mozgásmintái a válogatottban is működnek, stabilitást adva az időnként széteső támadószerkezetnek.



No meg 32 évesen kiemelkedő állapotban van – az eleve az erőnlétre építő kongói válogatott ellen például az utolsó negyedórában duplázott –, és immár nemcsak a teljesítményével, hanem az egyéniségével is a nemzeti csapat vezére. Hol van már a Franciaország ellen a 2022-es vb negyeddöntőjében kihagyott büntető emléke, most, amikor az egész nemzet követeli, hogy a végkifejlettől függetlenül üsse lovaggá őfelsége?







Kane mellett – a számos szenzációs játékostárs mellett – van még egy lényegesnek tűnő fegyvere ennek az angol válogatottnak: a helytállás. Azok a nehézségek és akadályok, amelyeken Anglia már átment ezen a tornán, a korábbi háromoroszlános válogatottakat sokkal nagyobb valószínűséggel megtörte volna, mint a jelenlegit. A csoportkör nyitó meccsén a horvátok kétszer is felálltak hátrányból, de az angolok végül olyan erődemonstrációt tartottak, amilyet eddig legfeljebb a franciáktól lehetett látni. Ghána ellen felejthető 0–0 lett a vége, de utána sikerült újraindítani a gépezetet Panama ellen (2–0), majd a kieséses szakaszban következtek az igazi megpróbáltatások: hátrányból kellett fordítani az erőtől duzzadó Kongói DK ellen (2–1), a nyolcaddöntőben pedig több mint negyven percen át játszott emberhátrányban Thomas Tuchel szövetségi kapitány csapata a telt házas Azték Stadionban a házigazda Mexikóval szemben (3–2). Nem véletlen, hogy Anglia története legalacsonyabb labdabirtoklási statisztikáját produkálta világbajnoki mérkőzésen – mindössze 33.2 százalék –, miközben villámgyors, tűpontos ellentámadásokkal büntette az emberelőnyben játszó Mexikót.



A sérülések és eltiltások ugyanakkor aggodalmat jelentenek a Norvégia elleni mérkőzés előtt. A nyolcaddöntőben piros lapot kapó Jarell Quansah nem áll rendelkezésre. Jordan Henderson a győzelem megünneplése közben szenvedett csuklósérülést, azóta meg is műtötték, számára véget ért a torna. Reece James játéka továbbra is kérdéses a combhajlító-sérülése miatt, ami azt jelenti, hogy a jobbhátvéd posztja – amely már eddig is a csapat egyik legbizonytalanabb pontja volt – Djed Spence-re hárulhat, aki viszont kisebb húzódással küszködött a napokban. Alternatív megoldásként John Stones vagy Ezri Konsa jöhet szóba. Marc Guéhi és Declan Rice a hét elején még külön edzett, de várhatóan mindkét játékos bevethető lesz Miamiban.

VÉLEMÉNYEK

INFOGRAFIKA

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!