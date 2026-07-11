Németh Hanna: Részese szeretnék lenni egy klubtörténeti sikernek

– Mi lesz a legnagyobb váltás a Bundesliga után?

– A női labdarúgás rengeteget fejlődött az elmúlt években, a körülmények évről évre egyre jobbak, és a Bundesliga is sokat lépett előre, de Anglia teljesen más szintet képvisel. A legapróbb részletekre is figyelnek, és jóval nagyobb szakmai stáb dolgozik a csapatok mellett. Nagyon várom, hogy ez a közeg mit hoz ki belőlem. Bár egyelőre a másodosztályban szerepelünk, ezt az átigazolást mindenképpen előrelépésnek érzem. Angliában szinte minden nagy klubnak van élvonalbeli női csapata, a Newcastle pedig egy nagy múltú klub, amelynek egyértelmű célja, hogy hosszú távon a legjobbak között szerepeljen.

– Mire számít ebben a közegben, ahol hétről hétre a legmagasabb szinten kell bizonyítani?

– Szeretném minden nap a legjobbamat nyújtani, és bízom benne, hogy rendszeres játéklehetőséggel én is hozzá tudok tenni a csapat jó teljesítményéhez. Nagyon tetszett, hogy már az első beszélgetések során részletes elemzővideókat mutattak rólam, miközben én is sok információt kaptam a csapat játékáról és az edző elképzeléseiről. A csapaton belül nagy a konkurencia, walesi és ír válogatott játékosokkal kell majd megküzdenem a helyemért. Érzem, hogy kihívásokkal teli időszak vár rám, de éppen ezért választottam ezt a bajnokságot: itt nagyobbak az elvárások, és hétről hétre bizonyítani kell.

– Hogyan készül az angliai életre?

– Nagyon várom az angliai életet, de vannak apróbb félelmeim, elsősorban a közlekedés terén. Az egy dolog, hogy nehéz eldönteni, merre kell nézni, amikor lelépek a járdáról, de például hiába vezetek autót, a bal oldali közlekedés miatt itt még nem bízom teljesen magamban. Az angol nyelvi környezet viszont ismerős lesz számomra, hiszen az Egyesült Államokban jártam egyetemre, így nyelvi akadályokra nem számítok.

– Visszatérve a sportszakmai kérdésekhez, mit tekintene sikeres első idénynek?

– Egyénileg azt szeretném, hogy minél több játékpercet kapjak, és folyamatosan fejlődjek a játék minden elemében. Csapatszinten a feljutást tekinteném sikernek, hiszen mindenki azért dolgozik, hogy az élen végezzünk. Részese szeretnék lenni egy klubtörténeti sikernek.