Nemzeti Sportrádió

Németh Hanna: Részese szeretnék lenni egy klubtörténeti sikernek

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.07.11. 10:58
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Németh Hanna (Fotó: Newcastle United)
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Newcastle United Németh Hanna női labdarúgás
A másodosztályban szereplő Newcastle United női csapata szerződtette a magyar válogatott védőt, Németh Hannát, aki a Werder Bremennél töltött négy év után érkezik Angliába – adta hírül a klub hivatalos honlapja. A 27 éves játékos 88 mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, és a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott. Hanna, aki korábban az Indiana Hoosiers csapatában játszott az amerikai egyetemi bajnokságban, lapunknak nyilatkozott a bejelentést követően.

– Hogyan került képbe a Newcastle United, és mi billentette az angol klub felé a mérleg nyelvét?
Az angol labdarúgás a világ legversenyképesebb közege – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Németh Hanna, aki Tanya Oxtoby menedzser szerint jó felépítésű, labdabiztos, több poszton bevethető védő, és jelentős Bundesliga‑tapasztalattal érkezik a Unitedhez. – Amikor tavasszal megkeresett a klub, már tudtam, hogy a Bundesliga után mindenképpen szeretnék szintet lépni, ezért nagyon örültem az érdeklődésüknek. Az első perctől kezdve szimpatikus volt az egész légkör és az, ahogyan a női labdarúgáshoz viszonyulnak. Prioritásként kezelik a csapatot, óriási erőforrásokat fordítanak rá.

– Mik az első benyomásai a klubról és a városról?
A női csapat edzőközpontja és a szakmai stáb is világszínvonalú. Minden adott ahhoz, hogy kizárólag a munkára és a fejlődésre koncentráljunk, miközben mindenben odafigyelnek ránk. Már az első néhány nap után éreztem, mekkora hagyománya és szurkolói bázisa van a klubnak, a városban szinte minden harmadik emberen Newcastle-mez van, és mindenki büszke arra, hogy ennek a közösségnek a része. Már jártam a St James’ Parkban is, és nagyon várom, hogy a nagy rangadókat ott játszhassuk majd.

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A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a Werder Bremenben, és a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott.

– Mi lesz a legnagyobb váltás a Bundesliga után?
A női labdarúgás rengeteget fejlődött az elmúlt években, a körülmények évről évre egyre jobbak, és a Bundesliga is sokat lépett előre, de Anglia teljesen más szintet képvisel. A legapróbb részletekre is figyelnek, és jóval nagyobb szakmai stáb dolgozik a csapatok mellett. Nagyon várom, hogy ez a közeg mit hoz ki belőlem. Bár egyelőre a másodosztályban szerepelünk, ezt az átigazolást mindenképpen előrelépésnek érzem. Angliában szinte minden nagy klubnak van élvonalbeli női csapata, a Newcastle pedig egy nagy múltú klub, amelynek egyértelmű célja, hogy hosszú távon a legjobbak között szerepeljen.

– Mire számít ebben a közegben, ahol hétről hétre a legmagasabb szinten kell bizonyítani?
Szeretném minden nap a legjobbamat nyújtani, és bízom benne, hogy rendszeres játéklehetőséggel én is hozzá tudok tenni a csapat jó teljesítményéhez. Nagyon tetszett, hogy már az első beszélgetések során részletes elemzővideókat mutattak rólam, miközben én is sok információt kaptam a csapat játékáról és az edző elképzeléseiről. A csapaton belül nagy a konkurencia, walesi és ír válogatott játékosokkal kell majd megküzdenem a helyemért. Érzem, hogy kihívásokkal teli időszak vár rám, de éppen ezért választottam ezt a bajnokságot: itt nagyobbak az elvárások, és hétről hétre bizonyítani kell.

– Hogyan készül az angliai életre?
Nagyon várom az angliai életet, de vannak apróbb félelmeim, elsősorban a közlekedés terén. Az egy dolog, hogy nehéz eldönteni, merre kell nézni, amikor lelépek a járdáról, de például hiába vezetek autót, a bal oldali közlekedés miatt itt még nem bízom teljesen magamban. Az angol nyelvi környezet viszont ismerős lesz számomra, hiszen az Egyesült Államokban jártam egyetemre, így nyelvi akadályokra nem számítok.

– Visszatérve a sportszakmai kérdésekhez, mit tekintene sikeres első idénynek?
Egyénileg azt szeretném, hogy minél több játékpercet kapjak, és folyamatosan fejlődjek a játék minden elemében. Csapatszinten a feljutást tekinteném sikernek, hiszen mindenki azért dolgozik, hogy az élen végezzünk. Részese szeretnék lenni egy klubtörténeti sikernek.

Newcastle United Németh Hanna női labdarúgás
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