Nemzeti Sportrádió

Lisztes Krisztián: Nem nézett ki jól az eladott labdám

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.07.10. 08:08
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Címkék
Szűcs Kornél FTC Európa-Liga Lisztes Krisztián Vojvodina El-selejtező Dibusz Dénes
A Ferencváros 2–1-re legyőzte idegenben a Vojvodinát a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében, az 1. forduló odavágóján. A mérkőzés után a ferencvárosi Lisztes Krisztián és Dibusz Dénes mellett Szűcs Kornél, a hazaiak játékosa is értékelte csapata teljesítményét.

 

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
VOJVODINA (szerb)–FERENCVÁROSI TC 1–2 (1–1)
Újvidék, Karadjordje Stadion, 6800 néző. Vezette: Mathieu Vernice (Aurélien Drouet, Florian Goncalves De Araujo) – franciák
VOJVODINA: Roszics – L. Nikolics, Szűcs K., Crnomarkovics, Barros – Zukics (Vidoszavljevics, 73.), Djakovac, Petrovics – Randjelovics (Kokanovics, 84.), Mulahusejnovic (Vukanovics, 63.), Sz. Mitrovics (Kolarevics, 63.). Vezetőedző: Miroszlav Tanjga
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki (Levi, 90+2.), N. Keita, Corbu (Rommens, 89.) – Zachariassen (Gruber, 89.), Yusuf (Acolatse, 89.), Lisztes (Joseph, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Raemaekers (45. – öngól), ill. Zachariassen (8.), Yusuf (86.)

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Zachariassen vezető gólját még kiegyenlítették a két kapufáig is eljutó újvidékiek, de a nigériai támadó találatára már nem jött válasz az Európa-liga-selejtezőben.

 

 

Szűcs Kornél FTC Európa-Liga Lisztes Krisztián Vojvodina El-selejtező Dibusz Dénes
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