Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

Magyarország–Szerbia visszavágó a kézilabda-vb-ért

Győzelemmel búcsúzott a szezontól a Kozármisleny, legyőzte a Karcagot

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.05.17. 16:52
null
Kozármisleny-Karcag (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Címkék
NB II Karcag NB II 30. forduló élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
Vezetett a Karcag, de fordított a második félidőben a Kozármisleny. Ezzel a 2-1-es győzelemmel 4. helyen zárt a hazai csapat, a Karcag tíz emberrel helyt állt, de pontot szerezni nem tudott, így végül 11. helyen végzett a bajnokságban.

 

LABDARÚGÓ NB II
30. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–KARCAGI SC 2–1 (0–1)
Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Oroszi (Kátai-Urbán, 90+2.) – Horváth D. (Babinszky, a szünetben), Gajág, Vajda R. – Bíró M. (Kozics, a szünetben), Dóra (Kocsis D., a szünetben), Herczeg B., Turi – Zsóri (Gazdag, 85.), Zamostny, Csucsánszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
KARCAG: Gergely R. – Szűcs K., Győri Á., Sághy, Pap Zs. – Osztrovka (Egri, 83.), Györgye (Vida, 83.) – Kovalovszki (Hidi P., 83.), Sain (Mona, 73.), Girsik Á. (Görög, 73.) – Fekete O. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Babinszky (51.), Zsóri (69.) illetve Fekete O. (10.)
Kiállítva: Sághy (21.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a sorozatban negyedik győzelmére készülő HR-Rent Kozármisleny az előző négy fordulóban mindössze egy pontot gyűjtő, újonc Karcagi SC ellen. 

Kozármisleny-Karcag (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila
Kozármisleny-Karcag (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

Kozármisleny-Karcag (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

NB II Karcag NB II 30. forduló élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

NB II: bajnok a Vasas, négyet kapott a Honvéd, Fehérváron nyert a Budafok – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
15 perce

Tiszakécskén is nyert, zsinórban négy győzelemmel zárta az idényt a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
17 perce

Nem volt esélye a bajnoki címre a Honvédnak, a Zugló kiütötte a kispestieket az utolsó fordulóban

Labdarúgó NB II
51 perce

Győzelemmel búcsúzott a másodosztálytól a Budafok

Labdarúgó NB II
2 órája

Győzelemmel búcsúzott az NB II-től a Békéscsaba

Labdarúgó NB II
2 órája

Háromgólos győzelemmel zárta le a szezont a Soroksár

Labdarúgó NB II
2 órája

11-es góllal nyert Szegeden a Csákvár

Labdarúgó NB II
2 órája

A Vasas bajnokként készülhet az NB I-re

Labdarúgó NB II
2 órája
Ezek is érdekelhetik