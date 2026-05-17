Győzelemmel búcsúzott a szezontól a Kozármisleny, legyőzte a Karcagot
LABDARÚGÓ NB II
30. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–KARCAGI SC 2–1 (0–1)
Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)
KOZÁRMISLENY: Oroszi (Kátai-Urbán, 90+2.) – Horváth D. (Babinszky, a szünetben), Gajág, Vajda R. – Bíró M. (Kozics, a szünetben), Dóra (Kocsis D., a szünetben), Herczeg B., Turi – Zsóri (Gazdag, 85.), Zamostny, Csucsánszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
KARCAG: Gergely R. – Szűcs K., Győri Á., Sághy, Pap Zs. – Osztrovka (Egri, 83.), Györgye (Vida, 83.) – Kovalovszki (Hidi P., 83.), Sain (Mona, 73.), Girsik Á. (Görög, 73.) – Fekete O. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Babinszky (51.), Zsóri (69.) illetve Fekete O. (10.)
Kiállítva: Sághy (21.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a sorozatban negyedik győzelmére készülő HR-Rent Kozármisleny az előző négy fordulóban mindössze egy pontot gyűjtő, újonc Karcagi SC ellen.