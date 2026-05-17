A Vasas bajnokként készülhet az NB I-re

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VASAS FC–FC AJKA 2–1 (1–0) – ÉLŐ

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion. Vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Ring Kevin)

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Iyinbor, Balogh Á. (Pávkovics, 85.) – Hidi M., Rab Boldizsár (Cseke, 65.) – Horváth R. (Barkóczi, 77.), Urblík (Banó-Szabó, 77.), Tóth M. – Pethő (Radó, 65.) Vezetőedző: Erős Gábor

FC AJKA: Horváth D. (Németh H., 91.) – Kovács N., Kenderes Z. (Nagy N., 91.), Tar, Garai (Papp M., a szünetben) – Kopácsi (Csörnyei, 60.), Csizmadia – Doncsecz (Csanádi, 82.), Sejben, Mohos – Cipf Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Horváth R. (32., 55.), Cipf (72.)



ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején ráijesztett az Ajka a bajnoki címre hajtó Vasasra, de kimaradt a helyzet. Ezután felbillent a pálya, a Vasas futószalagon dolgozta ki a helyzeteket, főleg Tóth Milán, majd Horváth Rajmund okozott sok gondot a vendégcsapat védelmének. Érett a piros-kékek gólja, amit egy mintaszerű támadás végén éppen Horváth értékesített. Négy perccel később megduplázhatta volna előnyét a Vasas, ám Urblík József a jogos 11-est a kapufára bombázta. Úgy vonulhatott pihenőre a fővárosi alakulat, hogy ha minden így marad, és a vezető BVSC-Zugló nem kap gólt a Honvédtól, akkor bajnok.

A Vasas magabiztos vezetése tudatában sem állt vissza a második félidőben, a duplázó Horváth Richárd újabb gólokat is szerezhetett volna. Váratlanul szépített az Ajka, de ez nem zavarta meg a hazaiakat, akiknek a harmadik gól már nem jött össze, ám ezt már senki nem bánta. A Vasas három szezon után bajnokcsapatként került vissza az élvonalba.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az élen álló és bajnokavatásra készülő Vasas a 12. helyezett Ajka ellen.